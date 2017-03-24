Юрий Газинский: "Отсутствие Игнашевича и Березуцкого не должно стать проблемой для сборной"

Полузащитник "Краснодара" и сборной России Юрий Газинский в интервью "Р-Спорт" подчеркнул, что отсутствие защитников Сергея Игнашевича и Василия Березуцкого, которые приняли решение о приостановке выступлений за национальную команду, является потерей. При этом хавбек отметил, что сборная не должна зависть от одного-двух футболистов.

- Сборная России сейчас заметно "помолодела", в команде нет многих старожилов. Их отсутствие ощущается? - вопрос Газинскому.

- Рано или поздно мы пришли бы к этому. Те же Игнашевич и Василий Березуцкий - лидеры, сыгравшие за сборную и за свой клуб много матчей на высоком уровне за долгие годы. Конечно, их отсутствие - потеря. Но мы должны уважать их решение. Им виднее. Команда не должна зависеть от одного-двух людей. Есть ребята, которые прогрессируют, растут. Думаю, отсутствие даже таких опытных игроков не должно стать для нас большой проблемой.

- Кто был для вас примером в национальной команде до того, как вы в ней оказались?

- Наверное, скажу громко, но в сборной собраны лучшие игроки, и у каждого можно что-то почерпнуть. В разное время за команду выступали Сергей Семак, Константин Зырянов, Игорь Денисов. Глядя на них, пытался перенять их лучшие качества. Кто-то брал характером, кто-то - головой. Тот же Роман Широков, которого я считаю одним из умнейших игроков, мог из ничего сделать момент. Так что наблюдал за всеми.

- Сборная играет по схеме с тремя центральными защитниками, а "Краснодар" - с двумя. Есть сложности с перестройкой в этом плане?

- В "Краснодаре" мы действительно играем по другой схеме. Не скажу, что тактика с тремя центральными защитниками для меня в новинку, порой смотрю матчи зарубежных команд, которые применяют такую схему. В сборной, выходя на поле, понимаем, что делать, когда мяч у защитников, или когда он у нападающих. Понятное дело, что пока это не все отточено, но, думаю, это нормально, учитывая короткий срок сборов. С каждой тренировкой понимаем схему все лучше.

Напомним, сегодня сборная России в Краснодаре проведет товарищеский матч с Кот-д`Ивуаром, начало игры - в 19.00 по московскому времени. 28 марта национальная команда в Сочи встретится с Бельгией.