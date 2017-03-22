Юрий Газинский: "Не считаю себя полноценным игроком сборной"

Полузащитник Юрий Газинский надеется, что матч сборной России на стадионе "Краснодара" станет удачней для его команды, чем предыдущая встреча с Коста-Рикой (3:4), передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Напомним, что российская команда 24 марта проведет товарищеский матч против Кот-д'Ивуара, а 28-го числа в Сочи встретится с Бельгией.

– В сборной всегда позитивное настроение, приятно приезжать сюда, – сказал Газинский. – Самые положительные впечатления от мастер-класса для детей, который вчера провели. Надо чаще такое делать. Не было теории по поводу соперника. Все команды из Африки силовые. Не считаю себя полноценным игроком сборной. Де Брейне в матче с Бельгией? Играл против него, когда тот был в "Вольфсбурге".

Стадион? Он шикарный. Первый матч на нем у сборной был неудачным. Сейчас, надеюсь, все будет по-другому. Для меня наиболее авторитетный человек в сборной Игорь Акинфеев, я бы отдал ему предпочтение в плане выбора капитана.