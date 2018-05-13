Юрий Газинский: "Меня предпочли Глушакову? Не вижу проблемы"

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский после ничьей в матче 30-го тура чемпионата России против "Рубина" (1:1) заявил, что отправится на тренировочный сбор в расположение национальной команды в позитивном настроении. В пятницу, 11 мая, тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым объявил расширенный состав команды для подготовки к чемпионату мира-2018, в который вошел хавбек "быков".

– Где вы находились и что почувствовали, когда узнали о вызове в сборную России? – вопрос Газинскому.

– Позитивные эмоции, конечно. Была тренировка, и кто-то из ребят сказал, что я попал в список 28 футболистов. Ну, еще рано радоваться, но хочется выразить слова благодарности тренерскому штабу за доверие. Впереди – сбор, буду доказывать.

– Вам предстоит играть на чемпионате мира против Салаха. По силам кому-либо из опорников его остановить?

– Начнем с того, что мы будем действовать за счет командной игры. Понятно, что Салах – это топ-футболист, который провел отличный сезон в Англии, поэтому к нему пристальное внимание.

– Как избежать травм на предстоящем месячном сборе? И есть ли риск кого-то не досчитаться перед чемпионатом мира?

– Не хочется об этом думать. Я еду с позитивным настроем, и если думать о травмах, то ее можно получить. Все идет своим чередом. Это спорт, без травм не бывает, от этого никто не застрахован.

– Вы понимаете, что вашу сборную будут сравнивать так или иначе со сборной Нетто, Яшина, Шалимова, Саленко. Кошмары по ночам не снятся?

– (Смеется) Я об этом даже не думал, вы меня в тупик поставили. Мы готовимся к чемпионату мира, будем думать о завтрашнем дне, а не о том, что было годами ранее.

– Вас подстегивает эмоционально тот факт, что тренерский штаб сборной России по сути предпочел вас Денису Глушакову?

– Это спорт, это футбол. Кто-то набирает форму, кто-то теряет ее. Никаких проблем в этом не вижу. (Екатерина ПОТАПОВА)

Напомним, на чемпионате мира-2018, который пройдет с 14 июня по 15 июля, сборная России выступит в группе А, где сыграет с командами Саудовской Аравии (14 июня, Москва), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).

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