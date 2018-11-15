Юрий Гаврилов: "В сборной России слишком много легионеров"

Бывший полузащитник сборной СССР Юрий Гаврилов – о предстоящем сегодня в Лейпциге (22.45 по Москве) товарищеском матче Германия – Россия.

- Как отнеслись к вызову 32-летнего натурализованного бразильца Ари? Зачем он нужен, если в национальной команде есть перспективный Чалов? – вопрос Гаврилову.

- Это выбор тренера и если он так решил, пусть Ари пробует проявить себя. Черчесов хочет проверить его на таком уровне – ну, пускай. Наверняка есть какие-то свои задумки и если это пойдет в плюс, почему нет? Хотя Чалов сейчас тоже неплохо выглядит.

- Может, стоило пригласить вместо Ари 24-летнего Панюкова, у которого 4 гола в 8 матчах РПЛ в составе "Урала"?

- Нужно всегда вызывать своих ребят. А сейчас в сборной слишком много легионеров.

- У Германии целый ряд футболистов травмирован. Насколько это повышает наши шансы на победу?

- У немцев идет смена поколений, а это всегда болезненный процесс. Тем не менее, не думаю, что увидим крупный выигрыш россиян. Склоняюсь к ничейному результату. Встреча вряд ли получится открытой с обилием голов. (Елена Григорьевская)