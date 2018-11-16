Юрий Гаврилов – об Ари и нашей сборной: "Российский футбол превратили в кормушку для игроков, которые тут не нужны"

Бывший полузащитник сборной СССР Юрий Гаврилов высказал "СЭ" свое мнение о вчерашнем поражении нашей национальной команды в товарищеском матче с Германией (0:3).

– Первый тайм посмотрел и выключил телевизор, – сказал Гаврилов. – Наша сборная мне уже давно не нравится.

– Что именно?

– Да никто не нравится. Вот вам понравилась игра?

– Нет.

– Ну вот. Могу также сказать, что мне тоже абсолютно не понравилась. И результат говорит сам за себя. Нужно начинать разговор с того, что чемпионат России уступает бундеслиге по всем параметрам. Отсюда надо плясать. Просто посмотрите уровень футболистов, сравнив соперников по позициям. И это при том, что за немцев выступала по сути молодежка.

Товарищеские встречи по думает для того, чтобы проверить ближайший резерв. А у нас выходит 32-летний Ари.

– И Чалов остается в запасе.

– Для чего тогда Федора брали? Чтобы он на лавке сидел? Каждый тренер в каждой игре должен преследовать какую-то цель.

– И какую же преследовал Черчесов?

– Откуда я знаю?! Может быть, хотел не разгрома от Германии. А, может, рассчитывал даже победить, раз против него – молодежный состав. Не могу же к нему в голову залезть.

– Можно сказать, что нас вернули с небес на землю?

– Подождите. Это еще не вечер.

– В каком плане?

– Что вы забыли чемпионат мира? Забыли 0:3 от Уругвая?

– Мы же прошли Испанию. С Хорватией бились на равных.

– Раз в год и палка стреляет. Это просто случай. Так же, как "Рубин" в свое время в Лиге чемпионов взял три очка у "Барселоны" – 2:1. Что значит прошли? Не по игре прошли, а по случаю. Как можно весь матч стоять у своих ворот? Хорваты и бельгийцы на турнире прошли далеко именно за счет своего футбола.

– И что в итоге?

– Есть проблемы в системе. Много раз уже говорил. Не знаю почему все такие глухие. Своих ребят надо растить. Своих! Примеров полно. Российский футбол превратили в кормушку для игроков, которые тут не нужны. А их везут сюда. И они занимают места наших молодых и перспективных ребят, которых сажают на лавки. (Арман Мкртчян)