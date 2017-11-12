Юношеские сборные России и Германии могут сыграть в Волгограде накануне 9 мая

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко заявил, что юношеская сборная России может сыграть со сверстниками из Германии в Волгограде накануне 9 мая. По его словам, в настоящее время стороны ведут переговоры о проведении встречи.

- Вариант проведения матча между юношескими сборными не исключается, мы его рассматриваем, согласовываем, - цитирует ТАСС Мутко. - Есть желание у Немецкого футбольного союза сыграть такой матч именно в Волгограде, отдать должное этому городу, потому что, скорее всего, игра будет приурочена к 9 мая. Идея есть, сейчас работаем над ее реализацией, идут переговоры.

Ранее Мутко заявлял, что в 2018 году на "Волгоград Арене", вместимость которой составляет 45 568 зрителей, будет сыгран финал Кубка России. Кроме того, стадион примет четыре матча группового этапа чемпионата мира, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля следующего года.