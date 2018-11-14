Йоахим Лев: "С Россией в воротах сыграет Нойер"

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев ответил на вопросы по составу команды в товарищеском матче со сборной России.

- Кто будет завтра стоять в воротах?

- Мануэль Нойер.

- В нападении будут те же, кто с Францией?

- У нас много вариантов. Юлиан Брандт, который может сыграть и на фланге атаки. Скорее всего, будем играть с тремя игроками в нападении.

- Игра против Франции была намного лучше других матчей в этом году. Нужен ли Германии классический центральный нападающий?

- Было бы, конечно, неплохо, если бы у нас был классный центрфорвард, который объединял бы все качества современного форварда. Например, Кавани или Суарес или Левандовски. Эти игроки не стоят на острие атаки и ждут, когда им отдадут пас. Они активно принимают участие в других атакующих действиях, хорошо играют на втором этаже. У нас нет нападающего такого уровня. После времен Мирослава Клозе мы играли с футболистами, которые есть в нашей обойме. Но дело не в том, чтобы у нас был нападающий такого типа. Важно, чтобы игроки объединяли различные качества, мыслили на поле, принимали быстрые решения. Сане, Ут - игроки, которые тоже могут сыграть в нападении, сильны в комбинационном футболе. В последние годы мы забивали голы в результате комбинаций, а это тяжелая работа. И, как я уже сказал, у нас в Германии сейчас нет классического нападающего. (Игорь Рабинер)

Товарищеский матч Германия – Россия состоится 15 ноября и начнется в 22.45 по московскому времени.