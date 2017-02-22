19:07 | ФУТБОЛ — Сборная России

Йоахим Лев: "Мне очень нравилось работать с Черчесовым"

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Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев с уважением отозвался о наставнике национальной команды России Станиславе Черчесове. Черчесов в бытность футболистом сезон-2001/02 провел в "Тироле"​ под руководством Лева.

– Очень хорошо знаю нынешнего главного тренера сборной России, – цитирует официальный сайт ФИФА Лева. – Он был моим вратарем, когда я тренировал "Тироль" в Инсбруке. Вместе мы становились чемпионами Австрии. Я помню, что он был очень хорошим голкипером. Он обладал невероятным мастерством и харизмой. Он не любил проигрывать и был настоящим профессионалом. Благодаря своему характеру он мог повести за собой команду. Мне редко приходилось сталкиваться с такими профессионалами своего дела. Мне очень понравилось с ним работать.

Дополнительная информация

ru.fifa.com/confederationscup/news/y=2017/m=2/news=иоахим-лев-вратарь-черчесов-обладал-невероятнои-харизмои-2867829.html

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