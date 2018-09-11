Яролим - 11-й. Какие тренеры уходили из сборных после поражений от России

Рулевой сборной Чехии Карел Яролим стал 11-м тренером европейской команды, покинувшим свой пост после матча со сборной России. Накануне команда 62-летнего специалиста потерпела разгромное поражение (1:5) в Ростове-на-Дону.

Не все отставки были связаны с результатом игры с россиянами. Так президент грузинской федерации футбола Мераб Жордания изначально заявил, что будет руководить сборной всего в трех матчах, а Никос Христидис исполнял обязанности главного тренера под присмотром только что добравшегося до Греции Отто Рехагеля. Вардан Минасян об уходе с поста заявил еще до матча с Россией, Альгимантас Любинскас через месяц после игры подался в политику, а Синиша Михайлович принял предложение "Сампдории".

Марко ван Бастен и Фернандо Йерро покинули свои сборные покинули должность после поражений, выбивших их команды с крупных турниров. (Кирилл Бурдаков)

Тренеры европейских сборных, для которых матч со сборной России стал последним

Тренер Сборная Дата матча Турнир Результат Маноэл Милуир Андорра 31.03.1999 ОЧЕ 1:6 Милован Джорич Югославия 25.04.2001 ОЧМ 0:1 Никос Христидис Греция 15.08.2001 ТМ 0:0 Джузеппе Доссена Албания 16.10.2002 ОЧЕ 1:4 Мераб Жордания Грузия 15.08.2001 ОЧЕ 1:3 Альгимантас Любинскас Литва 04.06.2008 ТМ 1:4 Марко ван Бастен Голландия 21.06.2008 ЧЕ 1:3 (д.в.) Синиша Михайлович Сербия 15.11.2013 ТМ 1:1 Вардан Минасян Армения 05.03.2014 ТМ 0:2 Фернандо Йерро Испания 01.07.2018 ЧМ 1:1 (пен. – 3:4) Карел Яролим Чехия 10.09.2018 ТМ 1:5

Россия – Чехия: порвали и без Дзюбы! //

Красная машина. Теперь и в футболе