15:44 | Футбол — Сборная России

Яролим - 11-й. Какие тренеры уходили из сборных после поражений от России

Обсудить
0

Рулевой сборной Чехии Карел Яролим стал 11-м тренером европейской команды, покинувшим свой пост после матча со сборной России. Накануне команда 62-летнего специалиста потерпела разгромное поражение (1:5) в Ростове-на-Дону.

Не все отставки были связаны с результатом игры с россиянами. Так президент грузинской федерации футбола Мераб Жордания изначально заявил, что будет руководить сборной всего в трех матчах, а Никос Христидис исполнял обязанности главного тренера под присмотром только что добравшегося до Греции Отто Рехагеля. Вардан Минасян об уходе с поста заявил еще до матча с Россией, Альгимантас Любинскас через месяц после игры подался в политику, а Синиша Михайлович принял предложение "Сампдории".

Марко ван Бастен и Фернандо Йерро покинули свои сборные покинули должность после поражений, выбивших их команды с крупных турниров. (Кирилл Бурдаков)

Тренеры европейских сборных, для которых матч со сборной России стал последним

Тренер

Сборная

Дата матча

Турнир

Результат

Маноэл Милуир

Андорра

31.03.1999

ОЧЕ

1:6

Милован Джорич

Югославия

25.04.2001

ОЧМ

0:1

Никос Христидис

Греция

15.08.2001

ТМ

0:0

Джузеппе Доссена

Албания

16.10.2002

ОЧЕ

1:4

Мераб Жордания

Грузия

15.08.2001

ОЧЕ

1:3

Альгимантас Любинскас

Литва

04.06.2008

ТМ

1:4

Марко ван Бастен

Голландия

21.06.2008

ЧЕ

1:3 (д.в.)

Синиша Михайлович

Сербия

15.11.2013

ТМ

1:1

Вардан Минасян

Армения

05.03.2014

ТМ

0:2

Фернандо Йерро

Испания

01.07.2018

ЧМ

1:1 (пен. – 3:4)

Карел Яролим

Чехия

10.09.2018

ТМ

1:5

Россия – Чехия: порвали и без Дзюбы! //
Красная машина. Теперь и в футболе

Россия - Чехия

 

Обсудить
0
Материалы других СМИ