Яролим - 11-й. Какие тренеры уходили из сборных после поражений от России

Рулевой сборной Чехии Карел Яролим стал 11-м тренером европейской команды, покинувшим свой пост после матча со сборной России. Накануне команда 62-летнего специалиста потерпела разгромное поражение (1:5) в Ростове-на-Дону.
Не все отставки были связаны с результатом игры с россиянами. Так президент грузинской федерации футбола Мераб Жордания изначально заявил, что будет руководить сборной всего в трех матчах, а Никос Христидис исполнял обязанности главного тренера под присмотром только что добравшегося до Греции Отто Рехагеля. Вардан Минасян об уходе с поста заявил еще до матча с Россией, Альгимантас Любинскас через месяц после игры подался в политику, а Синиша Михайлович принял предложение "Сампдории".
Марко ван Бастен и Фернандо Йерро покинули свои сборные покинули должность после поражений, выбивших их команды с крупных турниров. (Кирилл Бурдаков)
Тренеры европейских сборных, для которых матч со сборной России стал последним
|
Тренер
|
Сборная
|
Дата матча
|
Турнир
|
Результат
|
Маноэл Милуир
|
Андорра
|
31.03.1999
|
ОЧЕ
|
1:6
|
Милован Джорич
|
Югославия
|
25.04.2001
|
ОЧМ
|
0:1
|
Никос Христидис
|
Греция
|
15.08.2001
|
ТМ
|
0:0
|
Джузеппе Доссена
|
Албания
|
16.10.2002
|
ОЧЕ
|
1:4
|
Мераб Жордания
|
Грузия
|
15.08.2001
|
ОЧЕ
|
1:3
|
Альгимантас Любинскас
|
Литва
|
04.06.2008
|
ТМ
|
1:4
|
Марко ван Бастен
|
Голландия
|
21.06.2008
|
ЧЕ
|
1:3 (д.в.)
|
Синиша Михайлович
|
Сербия
|
15.11.2013
|
ТМ
|
1:1
|
Вардан Минасян
|
Армения
|
05.03.2014
|
ТМ
|
0:2
|
Фернандо Йерро
|
Испания
|
01.07.2018
|
ЧМ
|
1:1 (пен. – 3:4)
|
Карел Яролим
|
Чехия
|
10.09.2018
|
ТМ
|
1:5
Россия – Чехия: порвали и без Дзюбы! //
Красная машина. Теперь и в футболе