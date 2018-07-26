12:28 | Футбол — Сборная России

"Я отчитался". Черчесов покинул заседание исполкома РФС


Главный тренер сборной России Станислав Черчесов покинул заседание исполкома РФС чуть позже 12 часов. На собрании он отчитывался по итогам выступления национальной команды на чемпионате мира.

- Я отчитался, - заявил Черчесов, выходя из Дома футбола. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Ярослав СУСОВ)

Сборная России за чемпионате мира завершила выступление на стадии четвертьфинала, уступив по пенальти Хорватии (2:2, пенальти - 3:4).

Ранее стало известно, что исполком РФС признал выступление национальной команды на ЧМ-2018 успешным и предложил согласовать контракт с 54-летним Черчесовым на новый срок по схеме "2+2".

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