11:08 | ФУТБОЛ — Сборная России

Выборнов и Дементьев – комментаторы матча Россия – Кот-д'Ивуар

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Как стало известно "СЭ", Константин Выборнов и Кирилл Дементьев будут комментировать товарищеский матч между сборными России и Кот-д'Ивуара. Встречу в прямом эфире покажет Первый канал. Напомним, что поединок пройдет сегодня в Краснодаре. Начало – в 19.00 по московскому времени.

Трансляция матча Россия - Кот-д'Ивуар

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Материалы сюжета: Россия vs Кот-д'Ивуар и Бельгия
Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Свинству Бой!

а-ха-ха! Худшее, что только может быть. Осталось добавить в сокомментаторы Бабкину и все будет карашо.

11:49

Mikhalych82

Ещё по Матч Футбол 1 будет эфир в 18:20, игру не только Первый показывает

11:41

Лохматый

Деменьтьев. Я сначала испугался - чего это он на ТинаТВ вернулся. А потом прочитал - Первый канал.

11:39

АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР

ГУСЕВ!!!!!!!!!! Шаманы ""котов извращеноварийских"" молились на ТЕБЯ....... А ты их киданул... АВАНС верни!!!

11:33

Izmegul

тьфу! я и забыл что сборную Первый показывает. Сразу расхотелось смотреть. Зачем? Зачем столько лет подкреплять и без того нездоровскую игру ужасным показом?

11:29

RoyalHunter

значит звук можно не включать

11:13

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