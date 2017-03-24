Выборнов и Дементьев – комментаторы матча Россия – Кот-д'Ивуар

Как стало известно "СЭ", Константин Выборнов и Кирилл Дементьев будут комментировать товарищеский матч между сборными России и Кот-д'Ивуара. Встречу в прямом эфире покажет Первый канал. Напомним, что поединок пройдет сегодня в Краснодаре. Начало – в 19.00 по московскому времени.
Свинству Бой!
а-ха-ха! Худшее, что только может быть. Осталось добавить в сокомментаторы Бабкину и все будет карашо.
11:49
Mikhalych82
Ещё по Матч Футбол 1 будет эфир в 18:20, игру не только Первый показывает
11:41
Лохматый
Деменьтьев. Я сначала испугался - чего это он на ТинаТВ вернулся. А потом прочитал - Первый канал.
11:39
АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР
ГУСЕВ!!!!!!!!!! Шаманы ""котов извращеноварийских"" молились на ТЕБЯ....... А ты их киданул... АВАНС верни!!!
11:33
Izmegul
тьфу! я и забыл что сборную Первый показывает. Сразу расхотелось смотреть. Зачем? Зачем столько лет подкреплять и без того нездоровскую игру ужасным показом?
11:29
RoyalHunter
значит звук можно не включать
11:13