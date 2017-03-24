Выборнов и Дементьев – комментаторы матча Россия – Кот-д'Ивуар

Как стало известно "СЭ", Константин Выборнов и Кирилл Дементьев будут комментировать товарищеский матч между сборными России и Кот-д'Ивуара. Встречу в прямом эфире покажет Первый канал. Напомним, что поединок пройдет сегодня в Краснодаре. Начало – в 19.00 по московскому времени.

Трансляция матча Россия - Кот-д'Ивуар