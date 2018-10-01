Вячеслав Малафеев: "Кто заменит Акинфеева? Посмотрите последние матчи сборной - это Лунев"

Бывший вратарь "Зенита" и сборной России Вячеслав Малафеев считает, что нынешний голкипер петербуржцев Андрей Лунев станет основным вратарем национальной команды после ухода Игоря Акинфеева. Капитан ЦСКА сегодня объявил об уходе из сборной, проведя за нее 111 матчей с 2004 по 2008 год.

- Вратарская линия в России совсем не слабая, почти все основные вратари в нашем чемпионате россияне, и главному тренеру будет из кого выбрать, - цитирует ТАСС Малафеева. - Кто заменит Игоря? Стоит просто посмотреть последние матчи команды и увидеть, кто чаще всего занимал место в воротах, а это Лунев.

Здесь нужно говорить о том, что никогда нельзя расслабляться ни на секунду, потому что на основе выступления за клуб тебя будут вызывать в сборную. В этой ситуации Андрею нужно воспользоваться по максимуму своим шансом, хочу пожелать, чтобы ему это удалось. Это будет хорошо как для него, так и для клуба и сборной.

Успехи сборной связаны с игрой Акинфеева, как и многих других футболистов, его спокойствие и профессионализм, умение в нужную минуту спасти команду помогало достигать определенных результатов. Вспоминается удачное выступление нашей сборной на Евро-2008, там была одна из самых сильных команд 2000-х. И потом Игорь часто выручал, и самым лучшим турниром стал чемпионат мира у нас в стране.

Слухи ходили, дыма без огня не бывает, у Игоря есть, наверное, как физические, так и психологические причины. Такое тяжелое решение не принимается просто так, я могу сказать это по своему опыту. Ты сопоставляешь многие моменты, пытаешься выстроить логику принимаемого решения, и, конечно, оно не является эмоциональным.