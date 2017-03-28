Вячеслав Колосков: "У нас чуть что – сразу ругань и брань. Давайте верить в нашу сборную"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью "СЭ" призвал излишне не критиковать сборную России. Он привел в пример поведение английских болельщиков, которые поддерживали футболистов, даже если они ошибались на поле.

– Тренер – нормальный, хороший. Он все правильно понимает, у него есть свои принципы. Вместо того чтобы кричать и свистеть в адрес нашей сборной, лучше ее поддерживать.

Я вот тут посмотрел матч Англии с Литвой. Первый тайм – ну просто какое-то убожество, с моей точки зрения! Ну что это за англичане такие? И при этом когда игрок совершает неудачный проход, с трибун слышатся аплодисменты. Плохо ударит по воротам – ему опять хлопают!

А у нас чуть что – сразу ругань и брань. Давайте верить в нашу сборную. А потом уже после Кубка конфедераций сделаем промежуточные выводы. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Колоскова