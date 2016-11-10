Вячеслав Колосков: "Сейчас результат не имеет значения"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков после поражения сборной России в контрольном матче против Катара (1:2) в разговоре с корреспондентом "СЭ" Виталием АЙРАПЕТОВЫМ отметил, что спокойно отнесся к результату игры. По его словам, в данном случае итог встречи не имеет первостепенного значения.

– Шокированы результатом?

– Нет.

– Почему?

– А почему я должен быть шокирован? Мы в шестом десятке рейтинга, Катар – где-то в девятом – десятом (91-е место в рейтинге ФИФА – прим "СЭ"). Мы недалеко ушли друг от друга. Хоть я этот рейтинг не признаю, но по нему мы примерно равные команды. Это во-первых.

– А во-вторых?

– Сейчас я бы вообще не придавал значения результатам. Тренер просматривает футболистов, оценивает их потенциал. Поиск – вещь довольно серьезная. Черчесов ищет оптимальные сочетания в полузащите, защите, нападении. То у нас армейское сочетание, то ростовское, то спартаковское. Все это, в принципе, оправданно. Кроме того, необходимо подобрать правильную тактику.

– Когда же эти эксперименты уже закончатся?