Вячеслав Колосков: "Сейчас результат не имеет значения"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков после поражения сборной России в контрольном матче против Катара (1:2) в разговоре с корреспондентом "СЭ" Виталием АЙРАПЕТОВЫМ отметил, что спокойно отнесся к результату игры. По его словам, в данном случае итог встречи не имеет первостепенного значения.
– Шокированы результатом?
– Нет.
– Почему?
– А почему я должен быть шокирован? Мы в шестом десятке рейтинга, Катар – где-то в девятом – десятом (91-е место в рейтинге ФИФА – прим "СЭ"). Мы недалеко ушли друг от друга. Хоть я этот рейтинг не признаю, но по нему мы примерно равные команды. Это во-первых.
– А во-вторых?
– Сейчас я бы вообще не придавал значения результатам. Тренер просматривает футболистов, оценивает их потенциал. Поиск – вещь довольно серьезная. Черчесов ищет оптимальные сочетания в полузащите, защите, нападении. То у нас армейское сочетание, то ростовское, то спартаковское. Все это, в принципе, оправданно. Кроме того, необходимо подобрать правильную тактику.
– Когда же эти эксперименты уже закончатся?
– Любой поиск имеет свой предел. Надо остановиться. Я не тренер, не могу что-то советовать Черчесову. Но, на мой взгляд, игра с Румынией должна стать последней поисковой. Дальше уже нужно определить состав, который будет готовиться к Кубку Конфедераций. Вот такое ощущение. Не надо делать далеко идущих выводов и пора формировать состав.
arielinos
После каждой игры мы слышим одно и тоже - результат не имеет значения.А когда нужен результат.то его нет.Зачем издеваться над болельщиками.Не продавайте билеты и не показывайте по ТВ.Живите своей жизнью и осваивайте деньги втихаря.А лучше было бы ликвидировать сбродную и направить деньги на другие нужды.Всем было бы только лучше.И игрокам и клубам и зрителям.
05:56