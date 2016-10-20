Вячеслав Колосков: "Рейтинг ФИФА - пустышка, которая ничего не значит"

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков призвал не обращать внимания на рейтинг Международной федерации футбола (ФИФА), в котором национальная команда опустилась на 53-ю позицию. По его словам, данный рейтинг не дает реального представления о силе сборных.
- Призвал бы не обращать внимания на этот рейтинг. Это пустышка, которая ничего не значит, не дает реального представления о силе команд, - приводит "Р-Спорт" слова Колоскова. - Мы можем выиграть два товарищеских матча, а наши соперники будут отдыхать, и поднимемся на 18-20-е место. Это такой трюк, никому не нужный. Истинная сила команд определяется в финальных турнирах чемпионатов мира и Европы.
Колосков добавил, что товарищеские матчи априори не могут быть мерилом силы команд.
- Товарищеские матчи - это проверка кандидатов, тактических построений. Это поиски и эксперименты. По ним нельзя делать выводы о силе команд. Я спокойно отношусь к нынешнему рейтингу и всем того же советую, - сказал Колосков.
Айртон
Когда в последней корзине при посеве останешься, тогда поймёшь чего значит рейтинг.))
13:24
shpasic
а что, на ЧЕ и ЧМ наши показали результат не на 53-е место разве?)
13:22
Slim Taller
Почему тогда все футбольные чиновники оправдываются.если это пустышка и ни на что не влияет?! Про санкции тоже так говорили.Если сборная через два раза на третий выходит в финальную часть турниров из слабых групп,то что будет,если при жеребьёвке достанется третья корзина или даже четвёртая?! Спасёт только Инфантино с расширением финальной части турнира до 96 команд.
13:19
oleg911
чемпионат европы- пустышка, который ничего не значит
13:11