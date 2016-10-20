12:54 | ФУТБОЛ — Сборная России

Вячеслав Колосков: "Рейтинг ФИФА - пустышка, которая ничего не значит"

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Сборная России опустилась с 38-го на 53-е место в рейтинге ФИФА.Сборная России опустилась на рекордно низкое 53-е место в рейтинге ФИФА

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков призвал не обращать внимания на рейтинг Международной федерации футбола (ФИФА), в котором национальная команда опустилась на 53-ю позицию. По его словам, данный рейтинг не дает реального представления о силе сборных.

- Призвал бы не обращать внимания на этот рейтинг. Это пустышка, которая ничего не значит, не дает реального представления о силе команд, - приводит "Р-Спорт" слова Колоскова. - Мы можем выиграть два товарищеских матча, а наши соперники будут отдыхать, и поднимемся на 18-20-е место. Это такой трюк, никому не нужный. Истинная сила команд определяется в финальных турнирах чемпионатов мира и Европы.

Колосков добавил, что товарищеские матчи априори не могут быть мерилом силы команд.

- Товарищеские матчи - это проверка кандидатов, тактических построений. Это поиски и эксперименты. По ним нельзя делать выводы о силе команд. Я спокойно отношусь к нынешнему рейтингу и всем того же советую, - сказал Колосков.

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http://rsport.ru/football/20161020/1111058599.html

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Айртон

Когда в последней корзине при посеве останешься, тогда поймёшь чего значит рейтинг.))

13:24

shpasic

а что, на ЧЕ и ЧМ наши показали результат не на 53-е место разве?)

13:22

Slim Taller

Почему тогда все футбольные чиновники оправдываются.если это пустышка и ни на что не влияет?! Про санкции тоже так говорили.Если сборная через два раза на третий выходит в финальную часть турниров из слабых групп,то что будет,если при жеребьёвке достанется третья корзина или даже четвёртая?! Спасёт только Инфантино с расширением финальной части турнира до 96 команд.

13:19

oleg911

чемпионат европы- пустышка, который ничего не значит

13:11

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