Вячеслав Колосков: "Почему-то все считают Кот-д’Ивуар какой-то дворовой командой"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков подчеркнул, что не стоит торопиться делать однозначные выводы по товарищеской игре сборной России с Кот-д’Ивуаром (0:2). По его словам, африканская команда хороша во всех отношениях.

– После поражения от Кот-д’Ивуара многие стали винить в результате только игроков. Мол, самая слабая сборная по составу в истории, футболисты испорчены большими контрактами и ни к чему не стремятся… Вы тоже так считаете?

– Большие контракты здесь ни при чем. Во всем мире футболисты зарабатывают очень большие деньги и везде играют так, как умеют. Кто-то в силу своего таланта – лучше, кто-то в силу его отсутствия – похуже. Но не надо все валить на деньги. Те же самые футболисты могут отдельные матчи проводить на хорошем уровне. Меня, кстати, удивляет одна вещь.

– Какая?

– Почему-то все считают Кот-д’Ивуар какой-то дворовой командой и полагают, что мы должны ее обязательно побеждать. На самом деле приличная сборная во всех отношениях. Настоящие атлеты – хоть на конкурс по бодибилдингу их выпускай. Да и с техникой и скоростями все в порядке. Поэтому я пока не делал бы каких-то однозначных выводов по этому поражению.

– Не считаете, что мы сыграли откровенно плохо?

– Сыграли, конечно, плохо. Здесь двух мнений быть не может. Допускаю, что еще не до конца сыгрались, может быть, потому что не все находятся в хороших физических кондициях. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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