Вячеслав Колосков: "Нужно вести переговоры с Березуцкими"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков, комментируя заявление главного тренера сборной России Станислава Черчесова о том, что он обсудит с Алексеем и Василием Березуцкими их возможное возвращение в команду, отметил, что в стране нет целенаправленной программы по воспитанию защитников. По его мнению, 35-летние игроки обороны ЦСКА должны сыграть на чемпионате мира-2018, если к старту турнира они будут сильнее конкурентов на этой позиции.

– Здесь принцип прост. Играет тот, кто на данный момент сильнее. Если Березуцкие к началу чемпионата мира будут такими же, как сейчас, значит, их надо брать в сборную. Если сбавят – то нет. Вот и все дела. Если кто-то в июне будет лучше Березуцких, значит, нужно ставить их. На сегодняшний день братья в порядке – выходит, нужно с ними вести переговоры.

– Дефицит центральных защитников в нашей стране говорит о катастрофе в российском футболе?

– А вы спросите у тренеров, которые готовят игроков этого амплуа. Почему такой дефицит? У нас же был Новосельцев, но потом посадили на лавку в "Зените". Не знаю, насколько перспективным он был, но факт остается фактом. Называлась фамилия Чернова, говорили о других молодых игроках. Где они, что они? Мы же сами этот дефицит и создаем. Никто за нас этого не делает… Видимо, нет очевидной, целенаправленной программы по воспитанию защитников. За пять лет, наверное, можно было кого-то подготовить. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Напомним, Алексей и Василий Березуцкие выступали за сборную России с 2003 по 2016 год. В начале 2018 года основные центральные защитники национальной команды Георгий Джикия и Виктор Васин получили травмы крестообразных связок. С большой долей вероятности, они не успеют восстановиться к чемпионату мира-2018.

Матчи мирового первенства пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля этого года. Сборная России в группе A сыграет с Саудовской Аравией (14 июня, "Лужники"), Египтом (19 июня, "Санкт-Петербург") и Уругваем (25 июня, "Самара Арена").

Полная версия интервью Вячеслава Колоскова