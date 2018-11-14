Вячеслав Колосков: "Не понимаю почему вызов Ари вызывал столько негатива"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков признался, что не понимает негатива, связанного с вызовом в сборную России​ нападающего "Краснодара" Ари. 32-летний форвард является уроженцем Бразилии, но с 2010 года он выступает в России и недавно получил паспорт гражданина страны.

– Не понимаю почему вызов Ари вызывал столько негатива, – цитируют "Известия" Колоскова. – Тренерский штаб сборной решает конкретную задачу на матчи с Германией и Швецией. В команде много травмированных, а Ари хорошо проявляет себя в составе "Краснодара". Все логично, поэтому не стоит делать сравнения со сборной по мини-футболу. Там идет критика потому, что есть много сильных российских игроков, а приглашают бразильцев. В большом футболе, увы, у нас пока не так много классных исполнителей.