Вячеслав Колосков: "На данный момент в сборной нет игроков высокого международного уровня"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отметил, что 2016 год стал для сборной России крайне неудачным. По его словам, в команде сейчас нет игроков высокого международного уровня.

– Оценка дана уже давно – крайне неудачный год для сборной, – прводит ТАСС слова Колоскова. – Чемпионат Европы показал уровень нашей сборной, то же самое мы видели и в последующих товарищеских играх. Это еще раз подтвердило, что на данный момент у нас нет игроков высокого международного уровня. С моей точки зрения, максимальный результат для сборной сейчас – это попадание в финальный турнир чемпионата мира или Европы и, возможно, выход из группы в плей-офф.

Для таких задач у нашей команды достаточно спортсменов, другое дело, как их подготовить и как мотивировать. Все не безнадежно, на чемпионате мира 2018 года задача-минимум – это выход из группы, и она ее решит. Вывод один: надо готовить футболистов с высокой международной квалификацией, которые отвечают этим требованиям. Задача одна – усилить работу многочисленных академий футбола.