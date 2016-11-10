Вячеслав Колосков: "Кокорин - светлое пятно в игре сборной России"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков после поражения сборной России в контрольном матче против Катара (1:2) в интервью корреспонденту "СЭ" Виталию АЙРАПЕТОВУ отметил, что в настоящее время игра национальной команды вызывает опасения. По его словам, единственным светлым пятном в игре россиян с был нападающий "Зенита" Александр Кокорин.
– Разве даже таким экспериментальным составом мы не обязаны обыгрывать Катар?
– Не обязаны. А почему мы обязаны их обыгрывать? Что, мы на две головы их выше? Мы где-то рядом в этом пресловутом рейтинге, который все абсолютизируют.
– Выходит, все так печально в нашем футболе?
– А у вас другое какое-то впечатление? Разве у нас все так здорово? Конечно, печально. Надо признать: сегодня мы такие. Чемпионат Европы все показал. Контрольные игры еще раз демонстрируют, что такой вот у нас сейчас ближайший резерв. Так что, считаю, больше нет смысла заниматься поисками. Пора определяться. Игроки? Каждый сам по себе умелый, техничный. Но нам нужна команда.
– Хоть одно светлое пятно было в игре нашей сборной?
– Кокорин.
– Не забивший пенальти?
– Ну и что? Роналду и Фигу тоже порой не забивали. В целом, Кокорин мне понравился. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Marchello1980
Светлое пятно пенальти обязано забивать
12:04
marksan
Правильно! Невидимое пятно, потому, что оно светлое!
07:23
ЮКИ
почему этот старпёр до сей поры Не в психушке!?
03:30
вперёд Спартак!
Кокорин - "светлое" пятно в сборной, а Колосков - в истории руководства российского футбола.))))))))))))))))))
03:28
Птицuk
Вот этот к...л руководил нашим футболом, что и вызвало написание "письма 14". Из-за него во многом случались наши неудачи в самых ответственных моментах. Он пришел в футбол из хоккея, где у нас были победы и постоянный чемпион ЦСКА. Пришел в футбол, где лучшей командой был Спартак. Это его не устраивало, или было плевать - в любом случае лично мне он запомнился как руководитель нашего футбола, при котором и наши клубы и нашу сборную постоянно гнобили всякие Фредриксоны, а он, будучи не на последнем месте в руководстве международных футбольных организаций, (мягко говоря) никак нас не защищал. Когда он ушёл, вернее, его "ушли", я с удивлением стал замечать, что оказывается и нас могут не засуживать в еврокубках и сборную. Зато с удовольствием катался на деньги, которые зарабатывала сборная, по заграницам, везде был в первом ряду...
01:25
Lunatic Pride
Он заболел??? Почему мы обязаны обыгрывать Катар??? Да потому что это Катар!!! А это Россия!!! Потому и обязаны будем всегда, вечно!!! Если мы проигрываем, то это уже глубокий диагноз. Кокорин??? Да он с ума сошел??? Человек-хаос, не забивший пенальти, не пробивший по воротам при выходе один на один, создававший сумбур на поле, пробегавший весь матч без понимания игры... боже мой...
01:23
thunderclap
Чего ты несешь? Совсем из ума выжил? Молодой Кутепов умнее тебя в три раза. Боже, когда сойдут с дистанции эти спецы. Они только вредят нашему футболу своими умозаключениями.
00:03
Pleafant
Колосков,называя Кокорина светлым пятном,наверное,имел в виду,что на фоне блёклой однообразной массы,чьи действия,невозможно даже запомнить,он действительно выделился несколько раз,сначала не сыграл в защите на ближней штанге при втором голе с углового,потом вместо удара с убойной позиции,зачем то,отдал пас,потом заработал и не забил пенальти и кроме того постоянно залезал в оффсайд.
23:38 10 ноября
Andrewxyz
Жду не дождусь когда сборная начнет сливать Сан-Марино, Лихтенштейну, кто там еще... Люксембургу
23:37 10 ноября
streletc1783
черчесов не знает что делать.
23:30 10 ноября
garrylank
Да хорош вам,каким бы челом он не был и сколько бы таланта не растерял,в этой игре он реально был лучшим,хоть как-то креативил,пытался обострять,даже пусть и пенальти не забил,но заработал его сам
23:30 10 ноября
Бен Ричардс
Сила игрока оценивается не его промахами с пенальти и по пустым воротам (это бывало у кого угодно), а достижениями. Роналду в отличие от Кокорина выиграл и Лигу чемпионов и Чемпионат Европы, неоднократный обладатель "Золотого мяча" и "Золотой бутсы". Если бы Кокориным заинтересовались и он поехал в чемпионаты Испании или Англии, то полировал там лавку как Андрюша Аршавин. А светлое пятно, это Акинфеев. Что ни матч, то рекорд.
22:49 10 ноября
Баск
А я увидел целых два светлых пятна в этой игре нашей сборной.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................И оба на одиннадцатиметровой отметке. -)
22:37 10 ноября
tigana.1982
Колосков вроде раньше не бредил... Если Кокорин - светлое пятно, то нам до Катара, как до Луны. Уровень Лихтенштейна - самое то...
22:27 10 ноября
ivkoneff2008
Любому эксперту понятно,что Кокорин не пятно,а целая куча пятен
22:21 10 ноября
Доктор-Ч
В том то и дело, что пятно оно и в сборной России пятно.
22:10 10 ноября