Вячеслав Колосков: "Кокорин - не бандит или выпивоха. Что теперь, забыть о нем?"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поддержал решение главного тренера Станислава Черчесова вызвать нападающего "Зенита" Александра Кокорина в сборную России на товарищеские матчи с Катаром и Румынией. Это первое приглашение футболиста в национальную команду после скандала в Монако. Напомним, Кокорин и Павел Мамаев после вылета с Euro-2016 были замечены в ночном клубе Монте-Карло, что вызвало негативную реакцию у многих фанатов.
Кокорин не какой-то отъявленный бандит или выпивоха, просто у него случился эмоциональный сбой, - цитирует ТАСС Колоскова. - Что ж теперь, повесить на него ярлык и забыть? Он доказал игрой и показал, что он классный мастер. Вызвать его в сборную - справедливое решение, а свою порцию критики они с Мамаевым уже получили.
Колосков также отметил справедливость вызова в сборную полузащитника московского "Спартака" Дениса Глушакова.
- Глушаков - фундаментальный игрок для "Спартака". Черчесов же берет тех, кто в данный момент сильнее, другого принципа и быть не может. В этом смысле тренер все делает правильно, - уверен Колосков.
С Катаром Россия сыграет 10 ноября в Дохе, а с Румынией - 15 ноября в Грозном.
igorvasilevich
Александр Кокорин прибавил мастер? Вы с головой как в порядки за 12 игр в премьер лиги два гола, для нападающего - это ужасная статистика.
13:31
tarkys
Причем здесь это, был бы незаменимый, а так ему не место в команде, если без мозгов.
13:26