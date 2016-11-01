Вячеслав Колосков: "Кокорин - не бандит или выпивоха. Что теперь, забыть о нем?"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поддержал решение главного тренера Станислава Черчесова вызвать нападающего "Зенита" Александра Кокорина в сборную России на товарищеские матчи с Катаром и Румынией. Это первое приглашение футболиста в национальную команду после скандала в Монако. Напомним, Кокорин и Павел Мамаев после вылета с Euro-2016 были замечены в ночном клубе Монте-Карло, что вызвало негативную реакцию у многих фанатов.

Кокорин не какой-то отъявленный бандит или выпивоха, просто у него случился эмоциональный сбой, - цитирует ТАСС Колоскова. - Что ж теперь, повесить на него ярлык и забыть? Он доказал игрой и показал, что он классный мастер. Вызвать его в сборную - справедливое решение, а свою порцию критики они с Мамаевым уже получили.

Колосков также отметил справедливость вызова в сборную полузащитника московского "Спартака" Дениса Глушакова.

- Глушаков - фундаментальный игрок для "Спартака". Черчесов же берет тех, кто в данный момент сильнее, другого принципа и быть не может. В этом смысле тренер все делает правильно, - уверен Колосков.

С Катаром Россия сыграет 10 ноября в Дохе, а с Румынией - 15 ноября в Грозном.