Вячеслав Колосков: "Акинфеев еще лет пять мог поиграть в сборной России"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что Игорь Акинфеев слишком рано завершил карьеру в сборной России. Голкипер ЦСКА сегодня объявил об уходе из национальной команды, за которую провел 111 матчей с 2004 по 2018 год.

- Это неожиданное и странное, честно говоря, решение, - цитирует "РИА Новости" Колоскова. - Конечно, жаль, потому что вратарь такого класса у нас, к сожалению, один. Мне кажется, что Акинфеев еще лет пять мог поиграть на высоком уровне в сборной России. И Игорь по характеру такой человек, что мог и бы тренерам помочь - и вопросах дисциплины, и в налаживании коллективных связей. Конечно, это потеря для нашей команды, потому что вратари - это штучный товар, а вратари такого уровня как Акинфеев - вдвойне штучный.

Жаль, что мы лишимся хорошего вратаря и не увидим его в играх за сборную России. Возможно, это связано с какими-то проблемами со здоровьем, которые ему мешают. Но во всяком случае сейчас это прискорбное для нас известие, откровенно говоря.

Сложно сказать, кто может стать первым номером. Сейчас это, видимо, Андрей Лунев. Сейчас есть второй, третий, четвертый вратари и они примерно равны. А первый номер был один. К сожалению, теперь его мы не увидим.

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