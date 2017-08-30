Вячеслав Караваев: "Готов конкурировать с Фернандесом"

Защитник "Спарты" Вячеслав Караваев, вызванный в сборную России для участия в учебно-тренировочном сборе, отметил, что в команде ощущается опыт защитника Владимира Граната и полузащитника Дмитрия Тарасова. Также футболист подчеркнул, что готов конкурировать с Мариу Фернандесом.

– Кто лидер этой сборной по духу?

– Наверное те, кто уже вызывался раньше. Тарасов, Гранат. Их опыт ощущается.

– Одной из причин вашего ухода из ЦСКА был Мариу Фернандес, который выигрывал у вас конкуренцию. Здесь вы снова пересеклись...

– Это нормально. В футболе всегда так. Я готов с ним конкурировать. Кто будет сильнее – тот и будет играть. (Филипп ПАПЕНКОВ)