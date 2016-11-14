Вячеслав Караваев: "Черчесов со мной не связывался, но очень жду вызова в сборную России"

Защитник "Спарты" Вячеслав Караваев подчеркнул, что на данный момент главный тренер сборной России Станислав Черчесов не разговаривал с ним по поводу приглашения в состав национальной команды. По словам 21-летнего футболиста, для этого ему необходимо демонтировать хорошую игру и ждать.

- Тренерский штаб сборной во главе с Черчесовым не связывался со мной о возможном вызове в сборную, но мне очень хочется играть за команду и защищать честь своей страны, - приводит ТАСС слова Караваева. - Остается только достойно играть и ждать вызова. Хочется сыграть на домашнем чемпионате мира.

Я пока видел всего одну игру сборной - против Коста-Рики (3:4. - Прим. "СЭ"). Еще сложно оценивать, к тому же я пока сам молодой игрок, чтобы делать выводы об уровне сборной. Единственное, я понимаю, что сейчас - переходный этап: пришел новый тренер, строится новая команда, поэтому не стоит ждать сразу глобальных результатов. Все будет постепенно.