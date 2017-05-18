Вячеслав Чанов: "Зимой я и Мандрыкин говорили, что Габулов вернется в сборную"

Тренер вратарей "Арсенала" Вячеслав Чанов считает, что голкипер туляков Владимир Габулов заслужил вызов в сборную России. 33-летний вратарь заменил в составе зенитовца Андрея Лунева, получившего травму в матче 29-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (1:0).

– Для многих вызов в сборную Габулова стал полной неожиданностью. Для вас это вряд ли стало откровением?

– Не всегда вратарь может выиграть матч. Для меня приятная неожиданность, что Володя попал в национальную команду. Значит, он доказал своей игрой право на попадание в сборную.

Когда мы начинали работать в "Арсенале", а к тому моменту Габулов долго был без игровой практики, я ему сказал, что наша задача вернуться в сборную. Тогда же Веня Мандрыкин сказал, что Вовка в этом году попадет в сборную. Пророческие слова!

Желаю Андрею Луневу скорейшего выздоровления и чтобы травма оказалась не столь серьезной.

– Со своим подопечным уже пообщались?

– Да, он очень рад этому событию. Хоть и понимает, что вызов получил из-за травмы Лунева.

– Черчесов сказал, что Габулов знает его требования и это поможет быстро адаптироваться. Тоже козырь вратаря?

– Это немаловажно. Тренер прекрасно знает Владимира, проблем с ним не будет.

Габулов заменил Лунева в расширенной заявке сборной России на Кубок конфедераций

– За кого будете больше переживать – за Габулова или Акинфеева?

– Буду болеть за сборную.

– В заявке останутся только три вратаря. Габулов составит конкуренцию Гильерме и Беленову?

– Акинфеев стоит особняком. Главный тренер сделает свой выбор по оставшимся играм. Важно для Володи, что у него за плечами огромный опыт. И Станислав Саламович знает их лидерские качества.

– Черчесов к вам обращался по Габулову?

– Нет, такого не было. Он видит, что Владимир восстановил все свои кондиции за короткое время. Приятно, что тренерский штаб обращает внимание на команды-аутсайдеры, а не только на гранды. Значит, у меня что-то получилось в "Арсенале". (Сергей АСТАХОВ)

Напомним, что на Кубке конфедераций Россия сыграет в группе с Новой Зеландией (17 июня), Португалией (21 июня) и Мексикой (24 июня). В понедельник, 22 мая, тренерский штаб сборной назовет имена 26 игроков из расширенного списка, которые отправятся на учебно-тренировочный сбор в Австрию.

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