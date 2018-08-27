Вячеслав Чанов: "Не думаю, что Акинфеев завершил карьеру в сборной"

Бывший тренер вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева Вячеслав Чанов прокомментировал решение главного тренера сборной России Станислава Черчесова не вызывать голкипера на первые матчи национальной команды после ЧМ-2018: 7 сентября против Турции (в рамках Лиги наций) и 10 сентября против Чехии (контрольный матч).

- Наверное, Черчесов решил дать Акинфееву отдохнуть, поскольку он уже на протяжении долгого времени играет без перерывов, - сказал Чанов.

- Может ли это быть знак, что Акинфеев в скором времени закончит выступать за сборную?

- Не думаю, что Игорь собирается завершать международную карьеру. На мой взгляд, Черчесов просто хочет проверить остальных кандидатов и дать Акинфееву время на передышку.

Напомним, что на матчи сборной России против Турции и Чехии вызваны вратари Гильерме ("Локомотив"), Андрей Лунев ("Зенит") и Антон Шунин ("Динамо"). (Иван ТОРОПЦЕВ)