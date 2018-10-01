Вячеслав Чанов: "Допускаю, что завершить карьеру в сборной Акинфееву посоветовали врачи"

Бывший тренер вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева Вячеслав Чанов допускает, что его воспитанник решил закончить карьеру в сборной России из-за здоровья. Голкипер защищал цвета национальной команды с 2004 по 2018 год, а на чемпионате мира-2018 был ее капитаном. Об уходе из сборной он объявил сегодня.

- Решение Акинфеева для вас – сенсация?

- Я пока с ним не разговаривал, поэтому не до конца знаю, почему Игорь принял такое решение.

- Сегодня его наберете?

- Не думаю, что сегодня - самое подходящее время. Завтра ему играть с "Реалом", поэтому трогать сейчас его нежелательно. А после матча с испанцами наберу.

- Как думаете, это из-за здоровья?

- Вполне может быть. Скорее всего, вы правы, и решение продиктовано здоровьем. Поговорю с ним – узнаю. Я именно здоровье и подразумевал, когда прочитал новость о завершении карьеры Игоря в сборной.

- Колено?

- Может быть, и колено. Но Игорь принял решение, и мы должны уважать его. Он много сделал для сборной и имеет право подумать о здоровье и своем состоянии. Просто так он бы не принял это решение. Наверное, что-то почувствовал, либо подсказали врачи. (Андрей Сизякин)