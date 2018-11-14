Встреча близнецов! Совместная тренировка братьев Миранчуков и сестер Авериных

Пресс-служба РФС на канале в Youtube опубликовала видео совместной тренировки гимнасток Дины и Арины Авериных и футболистов сборной России Антона и Алексея Миранчуков.

После ЧМ-2018 по футболу многократные чемпионки мира по художественной гимнастике мечтали о встрече с игроками национальной командой. Полузащитники "Локомотива" встретились с сестрами и поделились навыками владения мяча.​

Фото дня. Братья Миранчуки потренировались с сестрами Авериными //

"Все могло закончиться печально". Твиттер сборной России о тренировке братьев Миранчуков и сестер Авериных //

Антон Миранчук: "Первые пять минут было тяжело различать сестер Авериных"