Встреча близнецов! Совместная тренировка братьев Миранчуков и сестер Авериных

Пресс-служба РФС на канале в Youtube опубликовала видео совместной тренировки гимнасток Дины и Арины Авериных и футболистов сборной России Антона и Алексея Миранчуков.
После ЧМ-2018 по футболу многократные чемпионки мира по художественной гимнастике мечтали о встрече с игроками национальной командой. Полузащитники "Локомотива" встретились с сестрами и поделились навыками владения мяча.
Фото дня. Братья Миранчуки потренировались с сестрами Авериными //
"Все могло закончиться печально". Твиттер сборной России о тренировке братьев Миранчуков и сестер Авериных //
Антон Миранчук: "Первые пять минут было тяжело различать сестер Авериных"
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