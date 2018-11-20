"Все готово!" Сборная России показала раздевалку перед матчем со Швецией

Сборная России в своем официальном Твиттере опубликовала фотографию из раздевалки на стадионе "Френдс Арена", расположенном в Стокгольме. Национальная команда встретится со Швецией в заключительном матче группового турнира Лиги наций, который состоится в 22:45 по московскому времени.
- В раздевалке все готово! - сообщается в официальном Твиттере сборной России.
В раздевалке все готово! pic.twitter.com/eq5bcKyXLd– Сборная России (@TeamRussia) 20 ноября 2018 г.
Сборная России занимает 1-е место в группе 2 Лиги B, имея в активе 7 очков. Швеция с 4 баллами располагается на второй строчке.
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