20:44 | Футбол — Сборная России

"Все готово!" Сборная России показала раздевалку перед матчем со Швецией

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Сборная России в своем официальном Твиттере опубликовала фотографию из раздевалки на стадионе "Френдс Арена", расположенном в Стокгольме. Национальная команда встретится со Швецией в заключительном матче группового турнира Лиги наций, который состоится в 22:45 по московскому времени.

В раздевалке все готово! - сообщается в официальном Твиттере сборной России. 

Сборная России занимает 1-е место в группе 2 Лиги B, имея в активе 7 очков. Швеция с 4 баллами располагается на второй строчке.

Швеция - Россия

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