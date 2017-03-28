Все голы матча Россия – Бельгия

Сборная России добилась волевой ничьей в товарищеском матче с Бельгией (3:3). От поражения хозяев спас мяч, забитый Александром Бухаровым на второй добавленной минуте. Встреча проходила в Сочи на стадионе "Фишт".

Предлагаем вашему вниманию все голы этого поединка: