Все голы матча Россия – Бельгия

Сборная России добилась волевой ничьей в товарищеском матче с Бельгией (3:3). От поражения хозяев спас мяч, забитый Александром Бухаровым на второй добавленной минуте. Встреча проходила в Сочи на стадионе "Фишт".
Предлагаем вашему вниманию все голы этого поединка:
Г⚽⚽⚽⚽Л!!!!! @TeamRussia– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 28 марта 2017 г.
Контрольный матч (#Сочи, #Фишт). #РоссияБельгия 1:0 3' ВИКТОР ВАСИН (@PFC_CSKA_MOSCOW) pic.twitter.com/a7UPEfwW0Q
Г⚽Л! @BelRedDevils– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 28 марта 2017 г.
Контрольный матч (#Сочи, #Фишт). #РоссияБельгия 1:1 17' Кевин Миральяс (Пенальти) (@Everton) pic.twitter.com/ays1aVsgts
Г⚽Л! БЕЛЬГИЯ– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 28 марта 2017 г.
Контрольный матч (#Сочи, #Фишт). #РоссияБельгия 1:2 42' Кристиан Бентеке @chrisbenteke (@CPFC) pic.twitter.com/VGPx3nf4Jw
Г⚽Л! БЕЛЬГИЯ– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 28 марта 2017 г.
Контрольный матч (#Сочи, #Фишт). #РоссияБельгия 1:3 45' Кристиан Бентеке @chrisbenteke (@CPFC) pic.twitter.com/j4p92GJ68M
Г⚽⚽⚽⚽Л! @TeamRussia– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 28 марта 2017 г.
Контрольный матч (#Сочи, #Фишт). #РоссияБельгия 2:3 Алексей Миранчук (@fclm_official) pic.twitter.com/iE6apMxt8p
Г⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽Л! @TeamRussia– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 28 марта 2017 г.
Контрольный матч (#Сочи, #Фишт). #РоссияБельгия 3:3 90+2' Александр Бухаров (@rostovfc) pic.twitter.com/hBZUjQKQHy