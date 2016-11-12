19:45 | ФУТБОЛ — Сборная России

Все билеты на матч Россия – Румыния проданы

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На контрольном матче между сборными России и Румынии в Грозном ожидается аншлаг. Об этом сообщил менеджер "Терека" Александр Федосеев. Напомним, что встреча состоится 15 ноября.

– Стадион будет полный, это большое событие для Чеченской республики. Все билеты уже проданы, – цитирует "Р-Спорт" Федосеева. – Румынских болельщиков будет порядка 150-200 человек. Думаю, что если бы это было в Европе, то приехало бы больше людей – логистика сложная. Мы в любом случае готовы их принять. С размещением проблем не будет, у нас достаточно гостиниц.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161112/1112157457.html

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КОММЕНТАРИИ (11)
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streletc1783

Молдаване все билеты скупили. "одним словом-Румын".

21:55

Iz_naroda

Может джигиты с кинжалами заставят наших футболёров бегать.

21:40

Отжогин

Пусть Рамзан после матча скажет на весь стадион чо-нить "этакое".

21:29

Spartak-Online1

Если диктор на стадионе будет орать по громкой,то шанс есть.

21:21

YurovTheBest

всем хочется посмотреть на сборну румынии - лидера мирового футбола, и её звёзд

21:07

inachipoch

Chen1979 Билеты покупали под административным давлением!!!! Смотреть на этих ушлёпков, да ещё и за деньги можно только под угрозой кнута.------------------------- Добровольно смотреть на этих утырков можно только по телевизору, если за это ещё заплатят.

21:05

BoRussia

ждём Рамзана на танке!

20:56

James Gang

Надеюсь Кадыров на матч придёт?

20:54

Rus_Tam

Спартач и че? жаль никогда не увидеть матча албания-чечня. 20:09____________ Дебил?

20:37

Chen1979

Билеты покупали под административным давлением!!!! Смотреть на этих ушлёпков, да ещё и за деньги можно только под угрозой кнута.

20:31

Спартач и че?

жаль никогда не увидеть матча албания-чечня.

20:09

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ