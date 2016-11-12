Все билеты на матч Россия – Румыния проданы

На контрольном матче между сборными России и Румынии в Грозном ожидается аншлаг. Об этом сообщил менеджер "Терека" Александр Федосеев. Напомним, что встреча состоится 15 ноября.
– Стадион будет полный, это большое событие для Чеченской республики. Все билеты уже проданы, – цитирует "Р-Спорт" Федосеева. – Румынских болельщиков будет порядка 150-200 человек. Думаю, что если бы это было в Европе, то приехало бы больше людей – логистика сложная. Мы в любом случае готовы их принять. С размещением проблем не будет, у нас достаточно гостиниц.
streletc1783
Молдаване все билеты скупили. "одним словом-Румын".
21:55
Iz_naroda
Может джигиты с кинжалами заставят наших футболёров бегать.
21:40
Отжогин
Пусть Рамзан после матча скажет на весь стадион чо-нить "этакое".
21:29
Spartak-Online1
Если диктор на стадионе будет орать по громкой,то шанс есть.
21:21
YurovTheBest
всем хочется посмотреть на сборну румынии - лидера мирового футбола, и её звёзд
21:07
inachipoch
Chen1979 Билеты покупали под административным давлением!!!! Смотреть на этих ушлёпков, да ещё и за деньги можно только под угрозой кнута.------------------------- Добровольно смотреть на этих утырков можно только по телевизору, если за это ещё заплатят.
21:05
BoRussia
ждём Рамзана на танке!
20:56
James Gang
Надеюсь Кадыров на матч придёт?
20:54
Rus_Tam
Спартач и че? жаль никогда не увидеть матча албания-чечня. 20:09____________ Дебил?
20:37
Chen1979
Билеты покупали под административным давлением!!!! Смотреть на этих ушлёпков, да ещё и за деньги можно только под угрозой кнута.
20:31
Спартач и че?
жаль никогда не увидеть матча албания-чечня.
20:09