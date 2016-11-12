Все билеты на матч Россия – Румыния проданы

На контрольном матче между сборными России и Румынии в Грозном ожидается аншлаг. Об этом сообщил менеджер "Терека" Александр Федосеев. Напомним, что встреча состоится 15 ноября.

– Стадион будет полный, это большое событие для Чеченской республики. Все билеты уже проданы, – цитирует "Р-Спорт" Федосеева. – Румынских болельщиков будет порядка 150-200 человек. Думаю, что если бы это было в Европе, то приехало бы больше людей – логистика сложная. Мы в любом случае готовы их принять. С размещением проблем не будет, у нас достаточно гостиниц.