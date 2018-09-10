Все билеты на матч Россия – Чехия проданы

Руководитель коммерческого департамента РФС Владимир Карпович сообщил, что все билеты на товарищеский матч России с Чехией проданы. Таким образом, на "Ростов Арене", вмещающей 37 868 зрителей, ожидается аншлаг.

– Все билеты на игру проданы, – сказал Карпович. – Точное число выпущенных билетов не назову, но стадион будет полным. Приедут ли болельщики из Чехии? Только 100 человек официальной делегации и 20 человек в ВИПе. Так что болельщиков оттуда не будет.

Матч Россия – Чехия станет первым домашним для команды Станислава Черчесова после чемпионата мира-2018. Начало игры – 19.00 по московскому времени. (Андрей Сизякин)