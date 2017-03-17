Временные трибуны на стадионе в Сочи не будут задействованы на матче Россия - Бельгия

Президент РФС и председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко сообщил, что временные трибуны на арене "Фишт" в Сочи не будут использованы во время первого матча, в котором сыграют сборные России и Бельгии.

Стадион "Фишт" построен к зимней Олимпиаде в Сочи. После завершения Игр арена была реконструирована, а ее вместимость увеличена с 40 до 45 тысяч мест за счет установки временных мест на трибунах за воротами.

– Временные трибуны не будут задействованы на матче сборных России и Бельгии, они создаются к Кубку конфедераций, – цитирует ТАСС Мутко. – Я все посмотрел, вопросов нет, они готовы. Стадион сдан, его надо запускать.

28 марта будет тестовый режим для стадиона, потом посмотрим, что нужно еще сделать. А 17 мая передадим тестированный, с обученным персоналом стадион.