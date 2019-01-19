Врач сборной России рассказал, как лечил Дзагоева во время ЧМ

Врач сборной России Эдуард Безуглов в своем инстаграме поделился историей о восстановлении после травмы Алана Дзагоева, которая произошла на чемпионате мира.

- Травма Алана Дзагоева была одним из самых ответственных моментов для медицинского штаба сборной на чемпионате мира.

Частичное повреждение m.biceps femoris 2B( по классификации ВАА) обычно лечится не менее 3-х недель, но благодаря самоотверженности Алана уже через 11 дней он был в общей группе. Все дни лечения он оставался очень важной частью команды и был готов помочь в любой момент... И помог! Его блестящий навес со штрафного в матче с Хорватией помнят все! Уверен, что впереди у него много ярких матчей!

На чемпионате мира-2018 Алан Дзагоев сыграл в двух встречах, на его счету результативная передача на Мариу Фернандеса в четвертьфинальном матче с Хорватией.