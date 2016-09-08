Войцех Ковалевски: "Черчесов - идеальный вариант для сборной России"

Бывший вратарь "Спартака" и "Сибири" Войцех Ковалевски поддержал решение РФС назначить Станислава Черчесова главным тренером сборной России. Специалист будет готовить команду к домашнему чемпионату мира. Под его руководством россияне на данный момент провели два товарищеских матча – против Турции (0:0) и Ганы (1:0).

– Считаю, что руководители РФС сделали правильный выбор, назначив на пост наставника сборной страны Черчесова, – цитируют "Известия" Ковалевски. – На мой взгляд, Станислав Саламович – идеальный вариант для сборной России на сегодняшний день. Он уже не раз доказывал свой профессионализм на клубном уровне. Привел к чемпионству польскую "Легию". Черчесов хорошо знаком с российским футболом и игроками, так как на протяжении многих лет работал в России. Он бывает жестким, требовательным, иногда у него возникают неприятные конфликтные ситуации с отдельными игроками, но при этом он дает результат. Уверен, Черчесов хорошо подготовит сборную России к домашнему чемпионату мира в 2018 году, и национальная команда выступит на нем удачно.