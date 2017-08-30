Восемь игроков сборной России сдали допинг-пробы

Расположение сборной России на базе в Новогорске посетили допинг-офицеры, сообщает Твиттер национальной команды. Отмечается, что 8 игроков сдали допинг-пробы.

- Эта обычная практика внесоревновательного периода, - говорится в сообщении сборной. - Все прошло в плановом режиме.

Напомним, что тренировочный сбор команды начался 28 августа, а завершится 3 сентября контрольным матчем с "Динамо".