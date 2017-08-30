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12:35 | Футбол — Сборная России

Восемь игроков сборной России сдали допинг-пробы

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Расположение сборной России на базе в Новогорске посетили допинг-офицеры, сообщает Твиттер национальной команды. Отмечается, что 8 игроков сдали допинг-пробы.

- Эта обычная практика внесоревновательного периода, - говорится в сообщении сборной. - Все прошло в плановом режиме.

Напомним, что тренировочный сбор команды начался 28 августа, а завершится 3 сентября контрольным матчем с "Динамо".

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Материалы сюжета: Сборная России: экспериментальный сентябрь-2017
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КОММЕНТАРИИ (3)
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streletc1783

Смешно!Я понял!Это их травят допингом - поэтому они так играют!

13:35

crazysun78

shpasic, ну же... допинг-офицеры, которыми интересовался спартак, разбежались кто куда и не приедут в тарасовку..

12:50

shpasic

а сколько игроков не сдало пробы?

12:40