Восемь игроков сборной России сдали допинг-пробы

Расположение сборной России на базе в Новогорске посетили допинг-офицеры, сообщает Твиттер национальной команды. Отмечается, что 8 игроков сдали допинг-пробы.
- Эта обычная практика внесоревновательного периода, - говорится в сообщении сборной. - Все прошло в плановом режиме.
Напомним, что тренировочный сбор команды начался 28 августа, а завершится 3 сентября контрольным матчем с "Динамо".
Сегодня в расположении сборной России в УТЦ Новогорск побывали допинг-офицеры, которые взяли допинг-пробы у 8 игроков.– Сборная России (@TeamRussia) 30 августа 2017 г.
streletc1783
Смешно!Я понял!Это их травят допингом - поэтому они так играют!
13:35
crazysun78
shpasic, ну же... допинг-офицеры, которыми интересовался спартак, разбежались кто куда и не приедут в тарасовку..
12:50
shpasic
а сколько игроков не сдало пробы?
12:40