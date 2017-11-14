Во всех матчах 2017 года сыграли только Кудряшов и Ерохин

В 2017 году сборная России провела 11 матчей, идущих в реестр ФИФА (товарищеский матч с "Динамо" на международном уровне не учитывается). Во всех встречах приняли участие два экс-футболиста "Ростова" - Федор Кудряшов и Александр Ерохин. При этом защитник, сменивший летом Ростов-на-Дону на Казань, неизменно выходил на поле в стартовом составе, тогда как перебравшийся в Санкт-Петербург хавбек попал в стартовый состав шесть раз.

10 матчей в 2017 году сыграл армеец Виктор Васин, по девять - спартаковец Александр Самедов, железнодорожник Алексей Миранчук, краснодарец Федор Смолов и Дмитрий Полоз, выступавший за "Ростов" и "Зенит". (Кирилл БУРДАКОВ)

