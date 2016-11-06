23:30 6 ноября | ФУТБОЛ — Сборная России

Вместо Василия Березуцкого, Мариу Фернандеса, Головина и Канунникова в сборную России вызваны Панченко и Ткачук

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В составе сборной России на контрольные матчи с Катаром (10 ноября, Доха) и Румынией (15 ноября, Грозный) произошли изменения. Вместо защитников ЦСКА Василия Березуцкого и Мариу Фернандеса, полузащитника ЦСКА Александра Головина и нападающего "Рубина" Максима Канунникова вызваны нападающий "Динамо" Кирилл Панченко и полузащитник "Рубина" Денис Ткачук.

Состав сборной России:

Вратари: Игорь АКИНФЕЕВ (ЦСКА), Сослан ДЖАНАЕВ ("Ростов"), Станислав КРИЦЮК ("Краснодар").

Защитники: Виктор ВАСИН ("Уфа"), Георгий ДЖИКИЯ ("Амкара"), Иван НОВОСЕЛЬЦЕВ ("Зенит"), Федор КУДРЯШОВ ("Ростов"), Илья КУТЕПОВ ("Спартак"), Андрей СЕМЕНОВ ("Терек"), Роман ШИШКИН ("Локомотив").

Полузащитники: Юрий ГАЗИНСКИЙ ("Краснодар"), Денис ГЛУШАКОВ, Роман ЗОБНИН, Дмитрий КОМБАРОВ (все – "Спартак"), Александр ЕРОХИН ("Ростов"), Юрий ЖИРКОВ, Павел МОГИЛЕВЕЦ (все – "Зенит"), Алексей МИРАНЧУК, Александр САМЕДОВ (оба – "Локомотив"), Магомед ОЗДОЕВ ("Рубин"), Денис ТКАЧУК ("Рубин").

Нападающие: Александр КОКОРИН ("Зенит"), Дмитрий ПОЛОЗ ("Ростов"), Кирилл ПАНЧЕНКО ("Динамо").

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Jean4

Отсеяли балласт?

01:32

shpasic

spetrov, а в чьей голове вместо четверых вызывают двоих? а, в голове человека с усами!))

00:56

karlikf1

Согласен. Считаю, что Панченко заслуживает вызова в сборную. Ну и что, что I лига. Ряд команд из I лиги, которым Панченко, кстати, забивает, по кр. мере дома под орех разделали едва ли не половину клубов из высшей лиги. Что и показали прошедшие кубковые игры.

00:38

spetrov

shpasic, в твоей голове и не такие вещи происходить могут.

23:45 6 ноября

shpasic

Березуцкий, Фернандес и Головин вместе с Ерёменко и Дзагоевым, что ли, "травмировались"?

23:42 6 ноября

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