23:30 6 ноября | ФУТБОЛ — Сборная России

Вместо Василия Березуцкого, Фернандеса, Головина и Канунникова в сборную России вызваны Панченко и Ткачук

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В составе сборной России на контрольные матчи с Катаром (10 ноября, Доха) и Румынией (15 ноября, Грозный) произошли изменения. Вместо защитников ЦСКА Василия Березуцкого и Мариу Фернандеса, полузащитника ЦСКА Александра Головина и нападающего "Рубина" Максима Канунникова вызваны нападающий "Динамо" Кирилл Панченко и полузащитник "Рубина" Денис Ткачук.

Состав сборной России:

Вратари: Игорь АКИНФЕЕВ (ЦСКА), Сослан ДЖАНАЕВ ("Ростов"), Станислав КРИЦЮК ("Краснодар").

Защитники: Виктор ВАСИН ("Уфа"), Георгий ДЖИКИЯ ("Амкар"), Иван НОВОСЕЛЬЦЕВ ("Зенит"), Федор КУДРЯШОВ ("Ростов"), Илья КУТЕПОВ ("Спартак"), Андрей СЕМЕНОВ ("Терек"), Роман ШИШКИН ("Локомотив").

Полузащитники: Юрий ГАЗИНСКИЙ ("Краснодар"), Денис ГЛУШАКОВ, Роман ЗОБНИН, Дмитрий КОМБАРОВ (все – "Спартак"), Александр ЕРОХИН ("Ростов"), Юрий ЖИРКОВ, Павел МОГИЛЕВЕЦ (оба – "Зенит"), Алексей МИРАНЧУК, Александр САМЕДОВ (оба – "Локомотив"), Магомед ОЗДОЕВ, Денис ТКАЧУК (оба – "Рубин").

Нападающие: Александр КОКОРИН ("Зенит"), Дмитрий ПОЛОЗ ("Ростов"), Кирилл ПАНЧЕНКО ("Динамо").

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КОММЕНТАРИИ (15)
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Marchello1980

О,неужели ни одного армейского дуболома в защите нет?

14:42

manager78

Почему были стерты мои комментарии? Они не содержали призывов к ничему запрещенному в РФ? Если слово "юродивый" уже признано матом или серьезным оскорблением? Если нельзя комментрировать зачем давать такую возможность?

14:04

Сосед дворовского тренера

А хде украинско--немецкий с киргизским отливом "натурал"????

10:26

Spiridonovich

В вопросе комплектации сборной, у Черчесова прослеживаются здравые идеи и он прислушался к мнению болельщиков, требовавших разгона сборной после ЧЕ. Во всяком случае, он почти избавился от балласта из ЦСКА, осталось убрать только Акинфеева и не делать на него ставку на ЧМ 2018 года.

09:51

БОР

Джикия отказался. Ибо грузин.

07:43

naiff

да, кстати, Крицюка вроде ж поломали вчерась

07:16

naiff

Амкара, однако)))

07:10

vasiunchik

Ну по количеству клубов, которые представляют футболисты - это точно сборная России. Что будет на поле?

07:06

zoostation

Ничё не понял... а где Полуяхтов? Человек 2 мяча вчера забил, а его не берут. Защитник как раз, на смену нашим Неудержимым.

03:35

firedrake

Это пока не сборная, а сбродная как брага

03:01

Jean4

Отсеяли балласт?

01:32

shpasic

spetrov, а в чьей голове вместо четверых вызывают двоих? а, в голове человека с усами!))

00:56

karlikf1

Согласен. Считаю, что Панченко заслуживает вызова в сборную. Ну и что, что I лига. Ряд команд из I лиги, которым Панченко, кстати, забивает, по кр. мере дома под орех разделали едва ли не половину клубов из высшей лиги. Что и показали прошедшие кубковые игры.

00:38

spetrov

shpasic, в твоей голове и не такие вещи происходить могут.

23:45 6 ноября

shpasic

Березуцкий, Фернандес и Головин вместе с Ерёменко и Дзагоевым, что ли, "травмировались"?

23:42 6 ноября

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