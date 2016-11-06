Вместо Василия Березуцкого, Фернандеса, Головина и Канунникова в сборную России вызваны Панченко и Ткачук

В составе сборной России на контрольные матчи с Катаром (10 ноября, Доха) и Румынией (15 ноября, Грозный) произошли изменения. Вместо защитников ЦСКА Василия Березуцкого и Мариу Фернандеса, полузащитника ЦСКА Александра Головина и нападающего "Рубина" Максима Канунникова вызваны нападающий "Динамо" Кирилл Панченко и полузащитник "Рубина" Денис Ткачук.
Состав сборной России:
Вратари: Игорь АКИНФЕЕВ (ЦСКА), Сослан ДЖАНАЕВ ("Ростов"), Станислав КРИЦЮК ("Краснодар").
Защитники: Виктор ВАСИН ("Уфа"), Георгий ДЖИКИЯ ("Амкар"), Иван НОВОСЕЛЬЦЕВ ("Зенит"), Федор КУДРЯШОВ ("Ростов"), Илья КУТЕПОВ ("Спартак"), Андрей СЕМЕНОВ ("Терек"), Роман ШИШКИН ("Локомотив").
Полузащитники: Юрий ГАЗИНСКИЙ ("Краснодар"), Денис ГЛУШАКОВ, Роман ЗОБНИН, Дмитрий КОМБАРОВ (все – "Спартак"), Александр ЕРОХИН ("Ростов"), Юрий ЖИРКОВ, Павел МОГИЛЕВЕЦ (оба – "Зенит"), Алексей МИРАНЧУК, Александр САМЕДОВ (оба – "Локомотив"), Магомед ОЗДОЕВ, Денис ТКАЧУК (оба – "Рубин").
Нападающие: Александр КОКОРИН ("Зенит"), Дмитрий ПОЛОЗ ("Ростов"), Кирилл ПАНЧЕНКО ("Динамо").
- Рубин
- Терек
- Сослан Джанаев (футбол)
- Ростов
- Игорь Акинфеев
- Амкар
- Александр Самедов
- Александр Кокорин
- Дмитрий Комбаров
- Виктор Васин
- Василий Березуцкий
- Денис Глушаков
- Федор Кудряшов
- Локомотив Москва (футбол)
- Зенит СПб
- ЦСКА (футбол)
- Максим Канунников
- Сборная России (футбол)
- Станислав Черчесов
- Спартак (Футбол)
- Динамо Москва (футбол)
- Роман Шишкин
- Краснодар
- Юрий Жирков
- Уфа
- Магомед Оздоев
- Дмитрий Полоз
- Юрий Газинский
- Кирилл Панченко
- Мариу Фернандес
- Павел Могилевец
- Илья Кутепов
- Александр Ерохин (футбол)
- Андрей Семенов (футбол)
- Алексей Миранчук
- Иван Новосельцев
- Роман Зобнин
- Александр Головин (футбол)
- Денис Ткачук
- Станислав Крицюк
- Георгий Джикия
Marchello1980
О,неужели ни одного армейского дуболома в защите нет?
14:42
manager78
Почему были стерты мои комментарии? Они не содержали призывов к ничему запрещенному в РФ? Если слово "юродивый" уже признано матом или серьезным оскорблением? Если нельзя комментрировать зачем давать такую возможность?
14:04
Сосед дворовского тренера
А хде украинско--немецкий с киргизским отливом "натурал"????
10:26
Spiridonovich
В вопросе комплектации сборной, у Черчесова прослеживаются здравые идеи и он прислушался к мнению болельщиков, требовавших разгона сборной после ЧЕ. Во всяком случае, он почти избавился от балласта из ЦСКА, осталось убрать только Акинфеева и не делать на него ставку на ЧМ 2018 года.
09:51
БОР
Джикия отказался. Ибо грузин.
07:43
naiff
да, кстати, Крицюка вроде ж поломали вчерась
07:16
naiff
Амкара, однако)))
07:10
vasiunchik
Ну по количеству клубов, которые представляют футболисты - это точно сборная России. Что будет на поле?
07:06
zoostation
Ничё не понял... а где Полуяхтов? Человек 2 мяча вчера забил, а его не берут. Защитник как раз, на смену нашим Неудержимым.
03:35
firedrake
Это пока не сборная, а сбродная как брага
03:01
Jean4
Отсеяли балласт?
01:32
shpasic
spetrov, а в чьей голове вместо четверых вызывают двоих? а, в голове человека с усами!))
00:56
karlikf1
Согласен. Считаю, что Панченко заслуживает вызова в сборную. Ну и что, что I лига. Ряд команд из I лиги, которым Панченко, кстати, забивает, по кр. мере дома под орех разделали едва ли не половину клубов из высшей лиги. Что и показали прошедшие кубковые игры.
00:38
spetrov
shpasic, в твоей голове и не такие вещи происходить могут.
23:45 6 ноября
shpasic
Березуцкий, Фернандес и Головин вместе с Ерёменко и Дзагоевым, что ли, "травмировались"?
23:42 6 ноября