Вместо В. Березуцкого, Фернандеса, Канунникова и Головина в сборную России вызваны Панченко и Ткачук

В составе сборной России, которой предстоит сыграть с Катаром (10 ноября, Доха) и Румынией (15-го, Грозный), произошли изменения. Вместо защитников ЦСКА Василия Березуцкого и Мариу Фернандеса, нападающего "Рубина" Максима Канунникова, полузащитника ЦСКА Александра Головина вызваны нападающий "Динамо" Кирилл Панченко и полузащитник "Рубина" Денис Ткачук.
Состав сборной России:
Вратари: Игорь АКИНФЕЕВ (ЦСКА), Сослан ДЖАНАЕВ ("Ростов"), Станислав КРИЦЮК ("Краснодар").
Защитники: Виктор ВАСИН ("Уфа"), Георгий ДЖИКИЯ ("Амкара"), Иван НОВОСЕЛЬЦЕВ ("Зенит"), Федор КУДРЯШОВ("Ростов"), Илья КУТЕПОВ ("Спартак"), Андрей СЕМЕНОВ ("Терек"), Роман ШИШКИН ("Локомотив").
Полузащитники: Юрий ГАЗИНСКИЙ ("Краснодар"), Денис ГЛУШАКОВ, Роман ЗОБНИН, Дмитрий КОМБАРОВ (все – "Спартак"), Александр ЕРОХИН ("Ростов"), Юрий ЖИРКОВ, Павел МОГИЛЕВЕЦ (все – "Зенит"), Алексей МИРАНЧУК, Александр САМЕДОВ (оба – "Локомотив"), Магомед ОЗДОЕВ ("Рубин"), Денис ТКАЧУК ("Рубин").
Нападающие: Александр КОКОРИН ("Зенит"), Дмитрий ПОЛОЗ ("Ростов"), Кирилл ПАНЧЕНКО ("Динамо").
Также на сбор вызван защитник
- Рубин
- Терек
- Сослан Джанаев (футбол)
- Ростов
- Игорь Акинфеев
- Амкар
- Александр Самедов
- Александр Кокорин
- Дмитрий Комбаров
- Виктор Васин
- Василий Березуцкий
- Денис Глушаков
- Федор Кудряшов
- Локомотив Москва (футбол)
- Зенит СПб
- ЦСКА (футбол)
- Максим Канунников
- Станислав Черчесов
- Спартак (Футбол)
- Динамо Москва (футбол)
- Роман Шишкин
- Краснодар
- Юрий Жирков
- Уфа
- Магомед Оздоев
- Дмитрий Полоз
- Юрий Газинский
- Кирилл Панченко
- Мариу Фернандес
- Павел Могилевец
- Илья Кутепов
- Александр Ерохин (футбол)
- Андрей Семенов (футбол)
- Алексей Миранчук
- Иван Новосельцев
- Роман Зобнин
- Александр Головин (футбол)
- Денис Ткачук
- Станислав Крицюк
- Георгий Джикия
karlikf1
Согласен. Считаю, что Панченко заслуживает вызова в сборную. Ну и что, что I лига. Ряд команд из I лиги, которым Панченко, кстати, забивает, по кр. мере дома под орех разделали едва ли не половину клубов из высшей лиги. Что и показали прошедшие кубковые игры.
00:38
spetrov
shpasic, в твоей голове и не такие вещи происходить могут.
23:45 6 ноября
shpasic
Березуцкий, Фернандес и Головин вместе с Ерёменко и Дзагоевым, что ли, "травмировались"?
23:42 6 ноября