Вместимость "Лужников" на матче Россия - Аргентина составит 78 тысяч зрителей

Коммерческий директор РФС Владимир Карпович сообщил, что объем билетов на контрольный матч сборной России против Аргентины будет зависеть от спроса. По его словам, на данный момент, вместимость арены составляет около 78 тысяч зрителей.

- Сколько билетов будет выпущено? Все будет зависеть от продаж, - приводит ТАСС слова Карповича. - Нынешняя вместимость "Лужников" - это порядка 78 тысяч зрителей.

Напомним, матч состоится 11 ноября. Эта встреча станет первой на стадионе "Лужники" после завершения его реконструкции. Продажи билетов на игру стартовали сегодня, 25 октября. Самые дешевые билеты стоят 750 рублей.

Отметим, что вместимость арены на матче Россия - Аргентина будет ниже, чем во время чемпионата мира 2018 года. Во время мирового первенства стадион будет вмещать 81 тысячу зрителей.