"Вместе мы - команда!". Игроки сборной России обратились к болельщикам

Игроки сборной России Роман Зобнин, Александр Ерохин, Денис Черышев, Роман Нойштедтер, Георгий Джикия. Федор Кудряшов и Андрей Лунев от лица национальной команды обратились к болельщикам в преддверии игр с Турцией (Лига наций, 7 сентября, Трабзон) и Чехией (товарищеский матч, 10 сентября, Ростов-на-Дону).

- Это сборная России, мы снова с вами. Очень приятно снова собраться вместе и окунуться в знакомую атмосферу. Мы начинаем новый цикл и надеемся, что он сложится для нас удачно. Нас ждут непростые матчи с Турцией и Чехией, но мы сделаем все возможное для победы. До встречи, спасибо вам за поддержку. Вместе мы - команда! Мы начинаем, - сказали Зобнин, Ерохин, Черышев, Нойштедтер, Джикия. Кудряшов и Лунев.

Турция – Россия: Лига наций по футболу, 7 сентября 2018, онлайн-трансляция матча – в 21.45 (мск)

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