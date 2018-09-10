Властимил Петржела - о сборной Чехии: "Невозможно подобрать слова, чтобы описать катастрофу"

Бывший главный тренер "Зенита" чех Властимил Петржела остался недоволен игрой сборной Чехии в товариищеском матче с Россией (1:5).

- К сожалению, у меня не находится никаких слов, чтобы хоть как-то оправдать разгромный счет в товарищеском матче между сборными России и Чехии, - цитирует ТАСС Петржелу. - Мне стыдно за тот футбол, который показала команда Чехии в этом матче. При этом стоит понимать, что проблема чешского футбола и главной команды страны куда глубже. У тренера, мягко говоря, мало опыта, он не может настроить команду и направить ее в правильное русло, все это конечно грустно, но это надо признать.

Игроки чешской сборной могут хорошо выступать на клубном европейском уровне, однако на уровне национальных команд все выглядит сущим кошмаром. Совсем недавно сборная Чехии была одной из лучших в Европе, а сейчас невозможно подобрать слов, чтобы описать ту катастрофу, которая происходит.

Хотелось бы отметить грамотный подход к формированию сборной России. В чемпионате России на сегодняшний день есть масса футболистов, которые могут выступать на международном уровне в составе национальной сборной, в этом плане у главного тренера сборной России Станислава Черчесова есть полный карт-бланш. Он постоянно дает молодым ребятам шанс, как вы видите, это приносит определенные плоды.