Власти Сочи рекомендуют приезжать на матч Россия - Бельгия за 3-4 часа до начала

Власти Сочи разработали памятку для болельщиков, намеренных посетить товарищеский матч Россия - Бельгия, который состоится 28 марта на стадионе "Фишт". Администрация города рекомендует прибывать в район расположения стадиона за 3-4 часа до начала игры. Иногородним болельщикам предлагается рассмотреть места для размещения в непосредственной близости к стадиону. На официальном сайте администрации приводится список рекомендованных средств размещения, информация о том, как можно добраться до арены, транспортная схема, а также список запрещенных предметов для проноса на стадион.