13:55 | ФУТБОЛ — Сборная России

Власти Сочи рекомендуют приезжать на матч Россия - Бельгия за 3-4 часа до начала

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Власти Сочи разработали памятку для болельщиков, намеренных посетить товарищеский матч Россия - Бельгия, который состоится 28 марта на стадионе "Фишт". Администрация города рекомендует прибывать в район расположения стадиона за 3-4 часа до начала игры. Иногородним болельщикам предлагается рассмотреть места для размещения в непосредственной близости к стадиону. На официальном сайте администрации приводится список рекомендованных средств размещения, информация о том, как можно добраться до арены, транспортная схема, а также список запрещенных предметов для проноса на стадион.

Дополнительная информация

https://www.sochiadm.ru/press-sluzhba/78510/

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