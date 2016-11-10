Владислав Радимов: "Я бы не сказал, что это наш уровень"

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов после контрольного матча Катар - Россия (2:1) отметил, что с такими игроками повысить уровень российской команды будет проблематично. По словам наставника, к ЧМ-2018 это сделать необходимо.

– Я, честно, не знаю, что комментировать (смеется). Это футбол, так сложилось, – цитирует "Р-Спорт" Радимова. – Самый позитивный момент – этот матч был не официальный, а товарищеский, и уж точно он был не контрольный. Всякое может быть, но забей пенальти, и была бы ничья. Я бы не сказал, что это наш уровень. Но то, что нам уровень перед чемпионатом мира надо повышать – это однозначно. Можно ли его поднять теми игроками, которые у нас сейчас есть? Честно, это будет проблематично, мне кажется.

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