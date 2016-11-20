Владислав Радимов: "В сборную отбирают лучших из лучших – а что в результате?"

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов после матча 23-го тура ФНЛ против "Динамо" (0:0) выразил удовлетворение игрой своих подопечных. Специалист подчеркнул, что гордится своей командой.

"Динамо" – "Зенит-2" – по нолям! Обе игры с лидером ФНЛ – вничью! Провели отличный матч. Играли дисциплинировано, строго и бесстрашно! Но, блин, не выиграли! Что ж, надо ставить цели еще выше. И тогда, уверен – конечно, не так, что сплошь победы, но первые строчки в таблице – обязательно будут наши! А сегодня смотрел на ребят и думал: "Бог мой, они же выглядят совсем детьми, но по силе духа и характеру – мужики! Нам с тренерским штабом очень повезло с ними! Да, пока не хватает мастерства, но в нашем возрасте это ещё наживное дело. Верно, Круговой? Сдал экзамены, погулял на Алых парусах, – и уже против Динамо – полный матч! Или Мусаев – в мае выпускной, верно? Не успеешь оглянуться – и уже за основной "Зенит" на Петровском выйдешь!" А еще, глядя на них, думал – куда же со временем пропадает дерзость, азарт, бесбашенность? В сборную отбирают лучших из лучших – а что в результате? Как научить своих пацанов держать страсть, азарт и задор юности и в высшей лиге? Как сделать так, чтобы "из сегодня" они не потеряли в том прекрасном "завтра" щенячью радость, восторг и счастье при выходе на поле? Ну а пока… Будем надеяться, что никакие травмы или судьи нас не остановят! Не будем пенять на потусторонние проблемы! Только здесь и сейчас! Горжусь своей командой!", – написал на своей странице в Instagram Радимов.