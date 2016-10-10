Владислав Радимов: "В матче с Коста-Рикой опорные хавы постоянно опаздывали"

Экс-полузащитник сборной России, а ныне главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов подчеркнул, что национальная команда провалила первый тайм в средней зоне в товарищеском матче с Коста-Рикой (3:4). Тем не менее, по словам специалиста, ничья была бы справедливым результатом.

– Сборная России впервые проиграла при Черчесове. По делу? - вопрос Радимову.

– Думаю, более справедливым результатом была бы ничья. Хотя в средней зоне первый тайм наша команда провалила. Очень медленно выходили из обороны в атаку. Был нарушен баланс между линиями, опорные хавы постоянно опаздывали. В этом смысле показателен гол Руиса. Человек долго вел мяч, никто его почему-то не встречал. И он из убойной позиции шмальнул в дальний угол.

– Удивило, что в перерыве обошлось без замен?

– Да. В полузащите изменения напрашивались. Но Черчесов пошел другим путем. Объяснил футболистам, как нужно действовать, и ребята перестроились. Во втором тайме таких провалов уже не было. Зобнин с Газинским играли построже. Чуть лучше выглядел и Ерохин, у которого в первом тайме совершенно не получилась игра. Наши забили два прекрасных гола, казалось, спасли матч. И тут пенальти на 92-й минуте… Обидно.

– Сфолил Березуцкий, который еще и автоголом отметился.

– Нельзя только его винить в поражении. Автогол – несчастный случай. Да, в эпизоде с пенальти сыграл неаккуратно. Но мы же знаем, что в официальных матчах Березуцкий всегда надежен. (Александр КРУЖКОВ)

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