Владислав Радимов: "С каждым поражением, а главное, невнятной игрой, на команду выливается много негатива"

Экс-полузащитник сборной России, а ныне главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов после контрольного матча с Катаром (1:2) выразил уверенность в том, что следить за национальной командой ближе к Кубку конфедераций будет интереснее. Он подчеркнул, что сборная должна брать коллективной игрой, если в коллективе нет явного лидера.

– Сергей Горлукович пару месяцев назад сообщил: "Сборная России мне давно не интересна. Товарищеские матчи не смотрю". Вы его понимаете?

– Думаю, сегодня под этими словами готовы подписаться 95 процентов наших болельщиков. Как ни назови эти матчи – товарищеские или контрольные, – все равно они не идут ни в какое сравнение с официальными. Накал и уровень сопротивления соперников несопоставимы. Уверен, и Турция, и Гана, и Коста-Рика на чемпионате мира выглядели бы совершено иначе. Вот ближе к Кубку конфедераций следить за сборной России станет интереснее.

– Как полагаете, с Румынией состав окажется другим?

– Думаю, изменения будут минимальны. У сборной непростой период. С каждым поражением, а главное, невнятной игрой, на команду выливается много негатива. Вот и сейчас наверняка начнутся разговоры: "Господи, да наши уже Катару проигрывают!" Мы-то, профессионалы, все понимаем. Лишь бы не затянулся поиск оптимального состава. Если в сборной нет явного лидера, надо брать коллективной игрой. (Александр КРУЖКОВ)

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