05:58 | ФУТБОЛ — Сборная России

Владислав Радимов: "Пусть Кокорин не реализовал пенальти, зато двигался, обострял"

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Экс-полузащитник сборной России, а ныне главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов после контрольного матча с Катаром (1:2) выделил в составе команды Станислава Черчесова только форварда Александра Кокорина. Он также отметил старание Дениса Глушакова и Романа Зобнина.

– Хоть кого-то у сборной России по такому матчу можно выделить?

– Пусть Кокорин не реализовал пенальти, зато двигался, обострял. Очень старались Глушаков и Зобнин. Пожалуй, все.

– Васин с Кутеповым не убедили?

– В их действиях не чувствовалось надежности, но упрекать ребят язык не поворачивается. Все-таки первый раз играли в таком сочетании. Вообще на этой позиции ротация нежелательна. Чем больше матчей центральные защитники проведут вместе, тем лучше будут понимать друг друга. (Александр КРУЖКОВ)

Полностью интервью Радимова

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КОММЕНТАРИИ (13)
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Курт Лямке

igorvasilevich//////////// Уважаемый, Вы меня извините, вполне возможно что Вы достойный человек и все такое... Скажите пожалуйста - почему в любой ветке Вы упоминаете Игнашевича и Березуцких ( Акинфеева забыли )? Вы не обижайтесь, мне реально интересно. Тема о Кокорине, как он двигался и обострял, а вы о игроках, которые в этом матче вообще не играли.... Я на всякий случай напомню - Вася в матче с Англией гол забил и вся страна ( Вы из России? ) от радости волосы на опе рвала.

13:07

Курт Лямке

А я давно говорю - старался, чувак, упирался... Да еще как оказывается обострял и двигался. Глупо требовать от форварда большего. Мы, наверное, просто не понимаем нифига в футболе... :)))))))))))))))))) Надо дать Кокорину еще шанс, да не один.

12:59

Эрмин

Толку с мужика маловато.Но ведь двигался( Таея Певчая)

12:59

Juventin

Пусть сборная и не выиграла у Катара,но ведь вышли , побегали , размялись...

12:40

hashimbus

надо пару марафонцев взять, пусть 90 минут туда - обратно бегают без остановки.

12:06

ziggy1976

принцип набора в сборную: - Эй, чувак, ты двигаешься, обостряешь? - Угу. - Принят.

09:20

wedes

Это мы двинулись, раз называем это футболом. Одни кутилы, мажоры и рвачи на поле, слились даже Катару.

09:15

футбол_2018

Ему лучше с Павликом пить!!!!!!!!!

08:46

футбол_2018

Ему лучше с Павликом пить!!!

08:45

SPFAN

Тогда вопрос Радимову. А забивать, кто должен?

07:23

alex lav

А Кокорин-то, оказывается, двигался)) Молодец, получай за это 900 тысяч в день. "Выполняйте правильно движения. Прочь влияния извне — Привыкайте к новизне!"

07:18

marksan

Конечно, движение - это жизнь! Но от форварда требуются голы! Кому нужна бестолковая беготня на поле?

07:16

igorvasilevich

Ага ротация не нужна. Нужно по мнению Радимова, чтобы Березуцкий и Игнашевич до 90 лет играли. Позиция страуса консерватора понятно. Не нужно ничего нового и никого нового приглашать в сборную наигрывать. Нужно всегда пенсионеров ставить.

06:17

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