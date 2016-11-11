Владислав Радимов: "Пусть Кокорин не реализовал пенальти, зато двигался, обострял"

Экс-полузащитник сборной России, а ныне главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов после контрольного матча с Катаром (1:2) выделил в составе команды Станислава Черчесова только форварда Александра Кокорина. Он также отметил старание Дениса Глушакова и Романа Зобнина.
– Хоть кого-то у сборной России по такому матчу можно выделить?
– Пусть Кокорин не реализовал пенальти, зато двигался, обострял. Очень старались Глушаков и Зобнин. Пожалуй, все.
– Васин с Кутеповым не убедили?
– В их действиях не чувствовалось надежности, но упрекать ребят язык не поворачивается. Все-таки первый раз играли в таком сочетании. Вообще на этой позиции ротация нежелательна. Чем больше матчей центральные защитники проведут вместе, тем лучше будут понимать друг друга. (Александр КРУЖКОВ)
Курт Лямке
igorvasilevich//////////// Уважаемый, Вы меня извините, вполне возможно что Вы достойный человек и все такое... Скажите пожалуйста - почему в любой ветке Вы упоминаете Игнашевича и Березуцких ( Акинфеева забыли )? Вы не обижайтесь, мне реально интересно. Тема о Кокорине, как он двигался и обострял, а вы о игроках, которые в этом матче вообще не играли.... Я на всякий случай напомню - Вася в матче с Англией гол забил и вся страна ( Вы из России? ) от радости волосы на опе рвала.
13:07
Курт Лямке
А я давно говорю - старался, чувак, упирался... Да еще как оказывается обострял и двигался. Глупо требовать от форварда большего. Мы, наверное, просто не понимаем нифига в футболе... :)))))))))))))))))) Надо дать Кокорину еще шанс, да не один.
12:59
Эрмин
Толку с мужика маловато.Но ведь двигался( Таея Певчая)
12:59
Juventin
Пусть сборная и не выиграла у Катара,но ведь вышли , побегали , размялись...
12:40
hashimbus
надо пару марафонцев взять, пусть 90 минут туда - обратно бегают без остановки.
12:06
ziggy1976
принцип набора в сборную: - Эй, чувак, ты двигаешься, обостряешь? - Угу. - Принят.
09:20
wedes
Это мы двинулись, раз называем это футболом. Одни кутилы, мажоры и рвачи на поле, слились даже Катару.
09:15
футбол_2018
Ему лучше с Павликом пить!!!!!!!!!
08:46
футбол_2018
Ему лучше с Павликом пить!!!
08:45
SPFAN
Тогда вопрос Радимову. А забивать, кто должен?
07:23
alex lav
А Кокорин-то, оказывается, двигался)) Молодец, получай за это 900 тысяч в день. "Выполняйте правильно движения. Прочь влияния извне — Привыкайте к новизне!"
07:18
marksan
Конечно, движение - это жизнь! Но от форварда требуются голы! Кому нужна бестолковая беготня на поле?
07:16
igorvasilevich
Ага ротация не нужна. Нужно по мнению Радимова, чтобы Березуцкий и Игнашевич до 90 лет играли. Позиция страуса консерватора понятно. Не нужно ничего нового и никого нового приглашать в сборную наигрывать. Нужно всегда пенсионеров ставить.
06:17