Владислав Радимов: "Пусть Кокорин не реализовал пенальти, зато двигался, обострял"

Экс-полузащитник сборной России, а ныне главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов после контрольного матча с Катаром (1:2) выделил в составе команды Станислава Черчесова только форварда Александра Кокорина. Он также отметил старание Дениса Глушакова и Романа Зобнина.

– Хоть кого-то у сборной России по такому матчу можно выделить?

– Пусть Кокорин не реализовал пенальти, зато двигался, обострял. Очень старались Глушаков и Зобнин. Пожалуй, все.

– Васин с Кутеповым не убедили?

– В их действиях не чувствовалось надежности, но упрекать ребят язык не поворачивается. Все-таки первый раз играли в таком сочетании. Вообще на этой позиции ротация нежелательна. Чем больше матчей центральные защитники проведут вместе, тем лучше будут понимать друг друга. (Александр КРУЖКОВ)

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