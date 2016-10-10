Владислав Радимов: "Лучшим в матче с Коста-Рикой был Дзюба, добрых слов заслуживает и Самедов"

Экс-полузащитник сборной России, а ныне главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов выразил мнение, что лучшим игроком в составе национальной команды в товарищеском матче с Коста-Рикой (3:4) был Артем Дзюба. Форвард "Зенита" стал автором дубля.

– Кто был лучшим в нашей сборной? - вопрос Радимову.

– Дзюба. Здорово играл на острие, цеплялся за каждый мяч, забил два мяча. Самых добрых слов заслуживает, разумеется, и Самедов, у которого гол плюс пас. Больше, к сожалению, отметить некого. О Зобнине, Газинском и Ерохине я уже сказал. Шатов после травмы не вполне готов. Кого-то из защитников выделять при счете 3:4 было бы странно. Как и вратаря.

– Джанаев шансом не воспользовался?

– Грубых ошибок вроде бы не допустил, но столько пропущенных мячей для вратаря сборной – перебор. Хотя первый нам забили после рикошета, второй – великолепным ударом. Третий – автогол, четвертый – пенальти. (Александр КРУЖКОВ)

Полностью интервью Радимова